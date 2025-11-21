SC St. Tönis stürmt ins Pokalhalbfinale

Die gewannen das Duell zweier Klassenkameraden deshalb letztendlich verdient. Vor über 200 Zuschauern, davon vielleicht zwei Dutzend aus dem gegnerischen Lager – die Wetterunbilden haben sicherlich nicht nur viele Fans aus der Apfelstadt abgehalten – waren die Hildener nach einem 60-minütigen beiderseitigen Offensivspektakel etwas zu sehr darauf bedacht, den Sieg nach Hause zu „schaukeln“. Die Hausherren hingegen drückten noch einmal aufs Gaspedal, ließen nie locker und legten kämpferisch und spielerisch weiter zu. Sie erzwangen im wahrsten Sinne des Wortes den Erfolg.

Trainer voll des Lobes

SC-Trainer Bekim Kastrati meinte dazu: „Wir haben einen herrlichen Abend erlebt. Mannschaft, Staff, Verein und alle Unterstützer, vor oder hinter den Kulissen, und davon gibt es viele, haben es sich mit verdient. Am Ende stehen wir im Halbfinale und bei allen denen möchte ich mich bedanken. Es war ein krasser Fight mit vielen Wendungen.“ Seine Mannschaft sei gut reingekommen und verdient in Führung gegangen. „Danach kippt das Spiel, wir kommen zurück und gehen mit einem Nackenschlag in die Halbzeit. Ich rede in dieser das Team natürlich stark und erinnere an Spiele, zum Beispiel in Kleve, wo wir gut zurückgekommen sind. Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe“, fügte er an. Zur Belohnung hat die Mannschaft jetzt bis Dienstag frei, am Wochenende steht ja kein Spiel an. Für Kastrati war es ein besonderes Spiel: „Es war auch für mich ein ganz emotionales Spiel, wie ich es in meiner bisherigen St. Töniser Zeit höchstens einmal in der Saison, wo wir unten drin standen und in Meerbusch 5:4 gewannen, erlebt habe“, sagte er.

Mit Ausnahme des SC-Führungstreffers, der nach Foul an Youngster Eghosa Aaron Ogbeide von Mario Knops per Elfmeter sicher verwandelt wurde (20.) und dem Ausgleich durch Mohamed Cisse (25.), gehörten alle anderen Tore eher in die Kategorie Tor des Monats. So das 1:2 von Etienne Frederic Feese ebenso (31.), wie das 2:2 von Julio Torrens (44.) oder die erneute Hildener Führung von Routinier Pascal Weber (45.+1). Dahinter nicht zu verstecken brauchen sich nicht die Distanzschüsse nach feinen Einzelleistungen des SC Töniser Tyler Nkamanyi (66./83.). Der Japaner Fumito Okihara, für den urlaubenden Ex-Profi Jannis Nikolaou in die für ihn ungewohnte Innenverteidigung gerückt, machte seine Sache gut.