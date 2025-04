SC St. Tönis strauchelt beim 1. FC Kleve

Der Tabellenzweite musste auf Tyler Nkamanyi verzichten, der seit einigen Wochen stets in der Startelf gestanden hatte. Eine Oberschenkelverletzung aus dem Spiel in Schonnebeck verhinderte einen Einsatz des 21-Jährigen. Daiki Kamo rückte dafür in die zentrale Offensivposition. Für Luca Esposito stand Kohei Nakano auf dem Rasen und bei der Arbeitsteilung im Tor kam Sell zu seinem 14. Einsatz.

Für den 23-Jährigen endete der Abend aber mit einer Verletzung, die er sich nach einem Freistoß ohne Fremdeinwirkung bereits nach 14 Minuten zuzog. Der Keeper verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Weil Jan Fauseweh nicht zur Verfügung stand, kam Luke Winter unvermittelt zu seinem Oberliga-Debüt, das denkbar unglücklich begann. Bei seinem Kaltstart leitete der 19-Jährige das frühe 1:0 der Gastgeber ein, als er zu lange zögerte, sein Abspiel von Dario Gerling geblockt wurde und der von hinten anrauschende Luca Thyl ins leere Tor einschieben konnte (18.).

Bis zu dem Zwangswechsel lief es bei den Gästen recht gut. Die Kastrati-Elf kontrollierte das Spiel, auch wenn nur eine Halbchance durch Kamo heraussprang. Sells Verletzung hinterließ im Gästespiel aber Spuren und nur nach und nach fanden die Blau-Gelben wieder halbwegs in die Spur. Das hatte aber bei nasskaltem Wetter und unter dem Eindruck der Geschehnisse nicht viel mit dem beherzten Auftritt im Spitzenspiel am Sonntag zu tun. Das meiste blieb trotz einiger guter Ansätze Stückwerk. Zu wenig, um die abstiegsbedrohten und um jeden Meter kämpfenden Hausherren ernsthaft gefährden zu können.

Der Einstieg in die zweite Halbzeit war deutlich verheißungsvoller. Der SC agierte druckvoller und kam nun auch zu ersten Chancen. Die beste hatte Kamo, der nach Zuspiel von Nakano am Klever Schlussmann Henning Divis scheiterte (50.). Die offenere Spielweise barg allerdings auch Risiken, was Kleve eiskalt nutzten. Der freistehende Ex-St. Töniser Gerling fackelte nicht lange und traf zum 2:0 (54.). Kurz darauf hätte der SC verkürzen können, aber der eingewechselte A-Jugendliche Ibrahim Ilazi zog gegen Divis ebenfalls den Kürzeren (61.). Viel mehr kam aber auch nicht von den Gästen gegen leidenschaftlich verteidigende und mit gutem Umschaltspiel agierende Klever. Mögliche Hoffnungen auf eine Punkteteilung zerstörten die Blau-Roten mit dem 3:0. Winter parierte zunächst glänzend, aber völlig unbehelligt setzte Justin Francis zur endgültigen Vorentscheidung nach (73.). Mario Knops verkürzte (85.), doch Gerling stellte schnell den alten Abstand wieder her (87.).

Für Kastrati war die Niederlage und die Tabellensituation verständlicherweise zweitrangig: „Kleve hat es gut gemacht und wir haben verdient verloren. Die Niederlage muss ich anerkennen. Aber für uns war ein es bitterer Abend. Von Simons schwerer Verletzung haben wir uns nicht erholt. Wir haben einen echten Typen verloren. Ich befürchte, dass er lange ausfällt“. Über die Ostertage gab Kastrati seinen Spielern frei. „Das haben sich die Jungs verdient. Sie sollen Zeit für ihre Familien haben und einmal abschalten“.

Weiter geht es am 27. April mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, mit dem der SC nach der 1:2-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen hat.