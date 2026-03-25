SC St. Tönis steht im Finale! Sieg gegen Büderich im Elfmeterschießen

Der SC St. Tönis und der FC Büderich lieferten sich ein packendes und ansprechendes Halbfinale im Niederrheinpokal - das bis zum bitteren Ende ausgespielt wurde. 1:1 stand es nach 90 Minuten, der FCB verpasste in der Verlängerung den Siegtreffer und zeigte dann im Elfmeterschießen Neven.
Doch im Anschluss suchten beide Oberliga-Klubs immer wieder den Weg in die Spitze, in der Büderich auf Glayne Wago verzichten musste. Der Winter-Zugang vom VfL Jüchen-Garzweiler weilt bei der Nationalmannschaft von Zentralafrika. Den ersten großen Jubel gab es nach einer halben Stunde, als die Hausherren in Führung gingen: Morten Heffungs köpfte eine Ecke von Kohei Nakano ins Tor. Büderich glich aber schon kurze Zeit später durch die große Identifikationsfigur des Klubs aus: Jan Niklas Kühling traf nach starker Vorarbeit von Giovanni Nkowa zum Ausgleich (37.).
Das Halbfinale wurde im zweiten Durchgang noch mitreißender, St. Tönis und der FCB vergaben vor der guten Kulisse einige gute Gelegenheiten. Tyler Nkamanyi traf beispielsweise nur den Pfosten (54.), auch Nkowa scheiterte am Aluminium (76.). Entsprechend bekamen die Zuschauer Nachschlag - Verlängerung!
In den 30 Minuten war die Spannung greifbar, kein Team wollte sich den entscheidenden Fehler leisten. Büderich konterte im zweiten Durchgang stark, doch der Angriff endete erneut am Pfosten (115.). Entsprechend musste die Entscheidung vom Punkt her. Dort zeigte sich der SC St. Tönis fehlerfrei, während Daud Gergery und Marc Knops für die Gäste verschossen.
Der SC St. Tönis setzte sich schlussendlich mit 5:3 n.E. durch und hat sich das nächste größte Spiel der Vereinsgeschichte erspielt. Der FC Büderich hat zwar verloren, hätte das Finale aber ebenfalls verdient.
SC St. Tönis 1911/20 – FC Büderich 5:3 n.E.
SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig (96. Fumito Okihara), Kohei Nakano (75. Luca Esposito), Dominik Dohmen (84. Maksym Lufarenko), Julian Andres Suaterna Florez, Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Adonis Milaj (61. Mario Knops), Morten Heffungs (103. Gianluca Rizzo), Tyler Nkamanyi - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
FC Büderich: Robin Offhaus, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum, Marc Knops, Oliver Tomasz Dessau, Maximilian Köhler (104. Gordon Wild), Venhar Ismailji (32. Jannik Schulte) (112. Gabriel-Eromose Imoiseza), Giovanni Nkowa, Kaies Alaisame (86. Taira Kayama), Jan Niklas Kühling (77. Daud Gergery) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)
Tore: 1:0 Morten Heffungs (30.), 1:1 Jan Niklas Kühling (37.), 2:1 Jannis Nikolaou (121. i.E.), 3:1 Julian Andres Suaterna Florez (121. i.E.), 3:2 Philipp Baum (121. i.E.), 4:2 Mario Knops (121. i.E.), 4:3 Gordon Wild (121. i.E.), 5:3 Julio Torrens (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Daud Gergery (FC Büderich) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Simon Sell (121.). Marc Knops (FC Büderich) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
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