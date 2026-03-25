SC St. Tönis steht im Finale! Sieg gegen Büderich im Elfmeterschießen Der SC St. Tönis steht im Finale des Niederrheinpokals und darf vom DFB-Pokal träumen! Im Halbfinale setzt sich die Mannschaft gegen den FC Büderich im Elfmeterschießen durch. von André Nückel · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

So sehen Finalisten aus: SC St. Tönis! – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis und der FC Büderich lieferten sich ein packendes und ansprechendes Halbfinale im Niederrheinpokal - das bis zum bitteren Ende ausgespielt wurde. 1:1 stand es nach 90 Minuten, der FCB verpasste in der Verlängerung den Siegtreffer und zeigte dann im Elfmeterschießen Neven.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Heute, 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis FC Büderich FC Büderich 5 n.E. 3 Abpfiff Die Anspannung war den Mannschaften in den ersten Minuten anzumerken. Immerhin ist die Ausgangslage dank des MSV Duisburg noch vielversprechender als ohnehin schon: Sollten die Zebras nämlich am Samstag das Niederrheinpokalfinale erreichen - das zweite Halbfinale beim 1. FC Bocholt gibt es natürlich auch im FuPa-Liveticker - und in der 3. Liga mindestens Vierter werden, wäre der Finalist vom Niederrhein automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Kühling kontert Heffungs

Doch im Anschluss suchten beide Oberliga-Klubs immer wieder den Weg in die Spitze, in der Büderich auf Glayne Wago verzichten musste. Der Winter-Zugang vom VfL Jüchen-Garzweiler weilt bei der Nationalmannschaft von Zentralafrika. Den ersten großen Jubel gab es nach einer halben Stunde, als die Hausherren in Führung gingen: Morten Heffungs köpfte eine Ecke von Kohei Nakano ins Tor. Büderich glich aber schon kurze Zeit später durch die große Identifikationsfigur des Klubs aus: Jan Niklas Kühling traf nach starker Vorarbeit von Giovanni Nkowa zum Ausgleich (37.). Das Halbfinale wurde im zweiten Durchgang noch mitreißender, St. Tönis und der FCB vergaben vor der guten Kulisse einige gute Gelegenheiten. Tyler Nkamanyi traf beispielsweise nur den Pfosten (54.), auch Nkowa scheiterte am Aluminium (76.). Entsprechend bekamen die Zuschauer Nachschlag - Verlängerung!