Siegt diese Truppe gegen Hamborn? – Foto: Arno Wirths

SC St. Tönis spart Energie Deshalb bleibt gegen Hamborn 07 das Flutlicht aus. Dafür will die Elf auf dem Rasen richtig Gas geben.

Für Alexander Thamm sind die ersten Tage nach einer Niederlage gefühlt leer. So wie in dieser Woche nach der unnötigen 1:2-Niederlage beim Kellerkind FC Kray, die den SC St. Tönis sicher nicht zurückwarf, aber gleichzeitig bedeutete, dass der Oberligist trotz guter Leistungen zum dritten Mal in Folge keinen Sieg verbuchen konnte.

Der nächste Gegner heißt Sportfreunde Hamborn 07, der am Sonntag zu vorgezogener Zeit um 14.30 Uhr zu Gast ist. Das Flutlicht soll ausbleiben, um Energie zu sparen. Im Falle einer Niederlage wird Thamm die Leere länger ertragen müssen. Denn am kommenden Wochenende legen die Ligen eine Pause ein. Erst am 27. November geht es bei Germania Ratingen weiter. Hamborn braucht Siege Der Aufsteiger aus dem Duisburger Ortsteil geriet durch vier teils heftige Niederlagen in Folge unter Druck. Nur zwei Punkte trennen die Elf von Trainer Julian Berg vom ersten Abstiegsplatz. Einen Grund, die „Löwen“ zu unterschätzen, gibt es aber sicher nicht. Die Pleite beim Vorletzten aus Kray sollte noch in frischer Erinnerung und Warnung genug sein. Thamm sprach von einer guten und intensiven Trainingswoche, in der der Platz voll gewesen sei. Will heißen: der SC hat wie vor einer Woche keine personellen Probleme. „Das ist gerade in dieser Jahreszeit nicht selbstverständlich. Das spricht aber für die Jungs. Man merkt, dass sie fit sind.“ Lediglich Kai König konnte krankheitsbedingt nicht das volle Pensum abspulen und Nils Macvan musste aus beruflichen Gründen Abstriche machen. Fehlen wird allerdings Philipp Baum, der zu Thamms Ärger nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Der bereits verwarnte 25-Jährige sah fälschlicherweise für einen Mitspieler die zweite Gelbe.