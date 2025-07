SC St. Tönis siegt deutlich nach Startschwierigkeiten

Noch standesgemäß, wonach es aber lange nicht aussah, hat der SC St. Tönis sein kurzfristig eingeschobenes Testspiel beim zwei Klassen tiefer angesiedelten Bezirksligisten VfL Tönisberg gewonnen. Beim Abpfiff stand es 5:0 (1:0) für den Oberligisten, der in dieser Woche zwei weitere Vorbereitungsbegegnungen gegen A-Ligisten bestreitet.

Mittwoch geht es zu Anadolu Türkspor Krefeld, bereits einen Tag später ist der SV Veert an der Gelderner Straße zu Gast. Dort steht der frühere St. Töniser Keeper Joshua Claringbold zwischen den Pfosten, mit dem der Kontakt nie abgerissen ist.

Bei strömendem Regen über die gesamte Spielzeit sahen die gut 100 Zuschauer, wovon die Gäste fraglos den Löwenanteil mitgebracht hatten, in der ersten halben Stunde eine eher ausgeglichene Auseinandersetzung. Brian Dollen, einer von mittlerweile über einem halben Dutzend meist Reserve gewechselten Ex-St. Tönisern in Reihen der Tönisberger vergab die Chance zur VfL-Führung. Die Neuzugänge Tim Couball und Kai Langer standen ebenso in der Startelf wie die schon ein Jahr im Capelli-Sportpark spielenden Luke Heidrich, Nils Koths oder Cihan Rüzgar (Tobias Kokol war verletzt).

Für die Führung sorgte dann auf der Gegenseite, wo zuvor dreimal Pfosten oder Latte im Weg standen, der SC-Neuzugang Daiki Hara per Elfmeter (41.). Der frühere Uerdinger Gianluca Rizzo, über den viel lief, war gefoult worden. Nach dem Seitenwechsel war Morten Heffungs bei St. Tönis der auffälligste Spieler. Erst wurde er gefoult und Mario Knops verwandelte den nächsten Elfmeter (59.), und danach war der bullige Angreifer selbst zweimal erfolgreich (61./71.). Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Gastspieler aus Venlo. Im Tor wurde ein Schlussmann getestet, der aus Saarbrücken kommt.