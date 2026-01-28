SC St. Tönis schon vor Rückrunden-Start personell gebeutelt

Im Tor liefern sich nach den Abgängen von Robin Offhaus und Luke Winter nun Tim Schrick und Simon Sell ein Duell um die Nummer Eins. Beide zeigten gute Leistungen, sodass eine Entscheidung schwerfallen dürfte. Möglich ist, dass es wieder auf eine Torwart-Rotation hinausläuft und das Trainerteam situativ auf den jeweils nächsten Gegner reagiert. Als dritten Torhüter holte der SC den 18-jährigen Lucas Nießen aus der eigenen Jugend in den Oberligakader.

An den Auftaktgegner gibt es derweil keine guten Erinnerungen. Der Aufsteiger setzte sich im Hinspiel mit 4:3 durch, stürzte aber nach ordentlichem Beginn auf den letzten Tabellenplatz ab. Als neuer Trainer soll Marc Gebler den SVB aus dem Tabellenkeller führen. „Unser klares Ziel sind drei Punkte“, so Kastrati. „Dass Biemenhorst vorne Qualität hat, haben wir am eigenen Leib gespürt. Es wird nicht einfach, aber ich bin sehr guter Dinge.“

