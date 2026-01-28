SC St. Tönis schon vor Rückrunden-Start personell gebeutelt

Für den SC St. Tönis lief es in der Oberliga in dieser Saison anfänglich nicht rund. Doch nach einem Auf und Ab in der Tabelle erwies sich die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati besonders im letzten Hinrundendrittel als eines der erfolgreichsten und stabilsten Teams. Lohn war der Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Das Erreichen des Halbfinales im Niederrhein-Pokal rundete den sportlichen Aufschwung ab. In der Liga ist der Sportclub seit sechs Spielen ungeschlagen, dazu gesellt sich der spektakuläre 4:3-Pokalsieg gegen den VfB Hilden im Viertelfinale.
Und auch während der Vorbereitung auf die Rückrunde hielten sich die Blau-Gelben bei zwei Siegen und zwei Unentschieden schadlos. Unterm Strich eine Serie von elf Spielen ohne Niederlage, auch wenn die Testspiel-Ergebnisse sicherlich etwas zurückhaltender zu bewerten sind.
Beste Voraussetzung also, mit Rückenwind in die Rückrunde zu starten. Viel Zeit blieb dem Oberligisten aber nicht, sich auf den Start beim SV Biemenhorst vorzubereiten. Zudem litten die knapp vier Wochen unter den Witterungsbedingungen, die nur streckenweise einen zielgerichteten Trainingsbetrieb zuließen. Die erste Woche verbrachte Kastrati mit seiner Mannschaft in der Halle und stand damit zum ersten Test beim 1. FC Lintfort gleich zum ersten Mal wieder auf dem Platz. An einen normalen Trainingsbetrieb war erst in der vergangenen Woche zu denken. Trotz der nicht zu beeinflussenden Schwierigkeiten zeigt sich der 46-Jährige mit dem Verlauf durchaus zufrieden: „Es war sicher nicht einfach. Großartig Inhalte zu trainieren war nicht möglich. Aber es waren ja alle Vereine betroffen. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Ich mache mir keine großen Sorgen.“ Kritik übt Kastrati nur am frühen Beginn der Rückrunde: „Den Zeitpunkt finde ich schon grenzwertig.“
Etwas mehr treibt Kastrati derzeit die Kaderstärke um. Denn den Abgängen steht mit Adonis Milaj nur ein Neuzugang gegenüber. Der 21-jährige Rückkehrer dürfte aber in Biemenhorst noch nicht zur Verfügung stehen, da die Spielberechtigung noch nicht vorliegt. Milaj spielte zuletzt in Nordmazedonien. Dazu kommen drei Akteure, die verletzungsbedingt ausfallen und die Vorbereitung komplett sausen lassen mussten. Tyler Nkamanyi muss weiterhin passen und bei Gianluca Rizzo besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Maksym Lufarenko war zunächst erkrankt und meldete sich nach einer Trainingseinheit mit Knieproblemen ab. „Alles Spieler, die uns weiterhelfen würden“, so Kastrati.
Angesichts der personellen Situation ist der Ex-Profi froh, dass nach dem Auftaktspiel und dem Heimspiel gegen Ratingen 04/19 durch Karneval wieder eine Pause eingelegt werden kann. „Wir müssen sehen, dass wir die zwei Spiele mit dem kleinen Kader durchbekommen. Die Pause gibt uns die Zeit, dass der eine oder andere wieder zurückkehrt. Wir werden über Karneval auch kein Testspiel vereinbaren.“ Bemühungen um einen weiteren Neuzugang seien im Sande verlaufen. „Es hätte schon einer sein müssen, der uns weiter hilft. Wir hatten auch Probespieler da, aber auch da war keiner dabei.“
Im Tor liefern sich nach den Abgängen von Robin Offhaus und Luke Winter nun Tim Schrick und Simon Sell ein Duell um die Nummer Eins. Beide zeigten gute Leistungen, sodass eine Entscheidung schwerfallen dürfte. Möglich ist, dass es wieder auf eine Torwart-Rotation hinausläuft und das Trainerteam situativ auf den jeweils nächsten Gegner reagiert. Als dritten Torhüter holte der SC den 18-jährigen Lucas Nießen aus der eigenen Jugend in den Oberligakader.
An den Auftaktgegner gibt es derweil keine guten Erinnerungen. Der Aufsteiger setzte sich im Hinspiel mit 4:3 durch, stürzte aber nach ordentlichem Beginn auf den letzten Tabellenplatz ab. Als neuer Trainer soll Marc Gebler den SVB aus dem Tabellenkeller führen. „Unser klares Ziel sind drei Punkte“, so Kastrati. „Dass Biemenhorst vorne Qualität hat, haben wir am eigenen Leib gespürt. Es wird nicht einfach, aber ich bin sehr guter Dinge.“
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: