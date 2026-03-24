SC St. Tönis schafft im U19-Niederrheinpokal nächste Sensation

Der SC St. Tönis hat im Niederrheinpokal der U19 die nächste Sensation geschafft. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis hat zum Auftakt des Achtelfinales im U19-Niederrheinpokal am Dienstagabend für den nächsten Paukenschlag gesorgt. Nachdem der Niederrheinligist bereits im Achtelfinale mit Borussia Mönchengladbach einen Klub aus der U19 DFB-Nachwuchsliga aus dem Rennen geworfen hat, musste nun mit Rot-Weiss Essen der nächste Klub aus der ersten Garde die Segel streichen. Der 3:2-Erfolg war dabei zwischenzeitlich fast rauschhaft.

Schon in der ersten Spielminute spielte dem SC in die Karten, dass es einen Strafstoß für die Mannschaft von Trainer Jonas Schüler gab, den Steve Wafo zum 1:0 verwandelte. Bereits in der achten Minute hätte Marvelous Osadebamwen Idahor Agho erhöhen können, in der 15. Minute tat er das dann, als er bei einem Abpraller von Wafo goldrichtig stand. Nach 20 Minute hätten die Essener einen Strafstoß bekommen können, war auch nach knapp einer halben Stunde noch einmal gefährlich vor dem Tor, doch auch den nächsten Treffer erzielte der Gastgeber. Wieder war es Steve Wafo, der nach einer Balleroberung von Lenni Castrop zur Stelle war. Spätestens jetzt nahm die Sensation Formen an, die Essener wechselten noch vor der Pause doppelt.

4:0 war nach der Pause möglich

Nach der Pause wäre es sogar fast zum 4:0 gekommen, als Etah Maurice Ewane den Ball jedoch ans Lattenkreuz köpfte. In der 55. Minute verkürzte Rami Malaeb dann allerdings für RWE, wenig später scheiterte ein möglicher Anschluss an einer Abseitsposition. Und auch einen Pfostenschuss musste der SC überstehen. Allerdings hätte auf der Gegenseite in der 73. Minute auch wieder der vierte SC-Treffer durch Killian Kennedy Schmeißer herausspringen können. In der 95. Minute kam RWE dann durch Arda Oruc noch zum 2:3, nach 98 Minuten war der Sieg des SC St. Tönis dann aber perfekt.