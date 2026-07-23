SC St. Tönis reagiert auf Offensivsorgen und tätigt Top-Transfer Der SC St. Tönis reagiert auf die personellen Sorgen in der Offensive und hat sich mit Yassin Benslaiman verstärkt. Der Offensivspieler war für den Verein die Wunschlösung, nachdem mit Morten Heffungs und Julian Suaterna Florez gleich zwei wichtige Angreifer vorerst weggebrochen sind. von Markus Becker · Heute, 19:01 Uhr · 0 Leser

Yassin Benslaim wechselt zum SC St. Tönis. – Foto: Markus Becker

Den SC St. Tönis trafen in der jüngeren Vergangenheit zwei Hiobsbotschaften. Mit der schwerwiegenden Verletzung von Morten Heffungs und der noch immer unklaren Ausfallzeit von Julian Suaterna Florez, der aus privaten Gründen aktuell in Kolumbien verweilt, fehlen auf einen Schlag 36 der 80 erzielten Treffer aus der Vorsaison. Etwas Abhilfe leisten könnte dahingehend Yassin Benslaiman, der sich für Ligakonkurrent KFC Uerdingen in der Vorsaison einmal mehr als torgefählicher Akteur hervortat.

>>> Das ist Yassin Benslaiman Rückkehr von Suaterna Florez lässt sich nicht abschätzen Aus dem Handlungsdruck machte Holger Krebs, Sportlicher Leiter bei St. Tönis, auch gar keinen Hehl. Während mit Heffungs in jedem Fall bis auf Weiteres nicht zu rechnen ist, schweben über der Rückkehr vom 22-Tore-Mann Suaterna Florez umso größere Fragezeichen. "Wir wissen nicht, ob er in zwei, vier oder sechs Wochen erst kommt oder in zehn oder zwölf“, erklärt Krebs. So wurde im Verlauf der Vorbereitung deutlich, dass der Klub personell noch nachlegen muss. Krebs betont zwar, dass unter anderem mit Gianluca Rizzo und Tyler Nkamanyi bewiesene Optionen zur Verfügung stehen, doch in der Oberliga brauche es neben der vorhandenen Qualität eben auch die Breite im Kader.

Benslaiman erzielte zehn Treffer für den KFC Uerdingen. – Foto: Markus Becker

Benslaiman stand dabei ganz oben auf der Wunschliste. "Wir wissen, was er kann. Wir wissen, wie gut er am Ball ist und wie er instinktiv die Räume zum Tor entweder für sich oder seine Mitspieler nutzt“, beschreibt Krebs die Qualitäten des Zugangs. Gerade für den spielerischen Ansatz des SC St. Tönis sei ein technisch starker Offensivspieler mit guter Entscheidungsfindung im letzten Drittel besonders wertvoll. Seinen Torriecher hat der 25-Jährige bei seinen vorausgegangen Stationen auch regelmäßig unter Beweis gestellt. Beim KFC Uerdingen war er mit zehn Treffern in der abgelaufenen Saison der geteilt zweitbeste Torschütze. Auch für den TSV Meerbusch, die SSVG Velbert und den MSV Düsseldorf hielt er seine persönliche Oberliga-Trefferquote hoch.