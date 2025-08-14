SC St. Tönis peilt gesichertes Mittelfeld an

Der SC St. Tönis sorgte in der letzten Saison der Oberliga für Furore. Trainer Bekim Kastrati formte ein Team, das sich vom Abstiegskandidaten der Vorsaison für die Top-Teams der Liga zu einem Konkurrenten auf Augenhöhe entwickelte. Bis zum vorletzten Spieltag durften die Blau-Gelben sogar mit einem Aufstieg in die Regionalliga liebäugeln. Der Coup gelang bekanntermaßen nicht, aber am Ende stand dank attraktiver und variabler Spielweise ein hervorragender 4. Tabellenplatz zu Buche, der den größten sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte bedeute.

Die Apfelstädter gehen am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den SV Biemenhorst in ihr sechstes Oberligajahr. Ob der Sportclub wieder eine ähnlich starke Rolle wie in der Vorsaison spielen kann, wird sich zeigen. Viel hängt sicher vom Start ab, der im vergangenen Jahr perfekt gelang und eine Eigendynamik in Gang setzte, die den Verein durch die Saison trug. Viel hängt auch davon ab, wie es Kastrati und Co-Trainer Johannes Dahms gelingt, die vielen jungen Spieler an das erforderliche Niveau der fünften Liga heranzuführen. Das dürfte die größte Herausforderung für das Trainerteam sein.

Denn gleich zehn Spieler des Kaders sind zwischen 18 und 21 Jahre alt, die den Altersdurchschnitt auf etwa 23 Jahre senken. Entsprechend realistisch schätzt die sportliche Führung die Lage ein. „Den Erfolg zu wiederholen, wird sehr schwer sein“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn, „ich halte den für einen Ausreißer. In der Spitze sind wir gut aufgestellt. In der Breite des Kaders haben wir etwas verloren. Da fehlt uns die Dominanz von der Bank.“ Das war in der Tat in der letzten Saison ein großes Plus, als Kastrati mit wechselnden Startformationen die Gegner immer wieder überraschen konnte und Einwechslungen in der Regel keinen Qualitätsverlust bedeuteten.

Mit der Vorbereitung war Kastrati durchaus zufrieden. Sie sei etwas holprig, nicht überragend, aber in Ordnung gewesen. Ganz oben auf der To-Do-Liste stand, die Neuzugänge zu integrieren. Dabei brächten sich auch die Etablierten ein. „Sie kümmern sich auch um die jungen Spieler. Die müssen gerade zu Beginn noch einiges lernen. Wir fördern sie dabei so gut es geht. Menschlich sind die Jungs alle schon top.“ Zu den positiven Dingen zählte der Gewinn des Brüggener Burgpokals durch den Finalsieg über den ASV Süchteln. Denkwürdig war dagegen die 5:6-Niederlage beim FC Wegberg-Beeck, als der defensiv indisponierte SC in der ersten Halbzeit gleich fünf Gegentore kassierte. Seriös löste seine Mannschaft dagegen ihre Aufgabe in der 1. Runde des Niederrhein-Pokals durch den 3:1-Erfolg bei SuS Dinslaken. „Mit diesem Sieg haben wir die Vorbereitung abgeschlossen. Das war vor der Meisterschaft sehr wichtig“, betonte der 46-Jährige.

Angesichts der Verjüngungskur war es ein Glücksfall, dass mit der Verpflichtung von Jannis Nikolaou ein Akteur gewonnen werden konnte, der in der Liga sicher seinesgleichen sucht. „Er braucht sicher noch ein bisschen Zeit und muss die Mannschaft noch besser kennenlernen. Aber er wird uns sehr guttun“, freut sich Kastrati über seinen prominenten Neuzugang. „Einen erfahrenen Spieler brauchen wir aber noch. Vor allem für die Offensive.“ Eine Woche vor dem Saisonstart dürfte das kein einfaches Unterfangen sein. Die sportliche Leitung würde sich diesem Wunsch aber nicht entgegenstellen: „Gegen eine Verstärkung würden wir uns nicht wehren“, erklärt Hagedorn, der den SC auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld sieht. Kastrati hält sich nach außen mit einer Zielsetzung zurück: „Die Ansprüche an uns sind sicher gestiegen. Aber man muss das realistisch einschätzen. Wir wollen wieder mutig spielen und so erfolgreich wie möglich sein. Dabei hängt vom Start viel ab. Mit der Mannschaft wollen wir uns intern ein Ziel setzen.“

Unklarheiten in der Abwehr

Eine Baustelle durch zahlreiche Verletzungen war zuletzt die Innenverteidigung. In Dinslaken starteten Kris Pöstges und Fumito Okihara. „Mit beiden war ich sehr zufrieden“, ließ Kastrati wissen. Niklas Withofs hänge durch zwei Urlaube noch etwas hinterher. Anders als vor einem Jahr erhofft, ist an eine Rückkehr von Lukas Stiels nach seiner schweren Verletzung noch nicht zu denken. Der 27-Jährige ist aber erneut in die Trainingsarbeit eingebunden. Kastrati ist froh darüber: „Lukas ist Gold wert. Ich hoffe, dass er als Spieler zur Rückrunde wieder zurückkehrt.“ Der Zweikampf im Tor soll Ende der Woche zwischen Robin Offhaus und Tim Leon Schrick entschieden werden. „Wir sind auf dieser Position wieder gut aufgestellt. Außerdem haben wir mit Luke Winter noch einen guten Keeper in der Hinterhand.“ Simon Sell nahm nach seiner Verletzung langsames Lauftraining wieder auf. Dessen Rückkehr dauert noch, aber Kastrati sieht den Konkurrenzkampf dann noch einmal intensiviert: „Wenn Simon zurückkommt, wird es interessant.“