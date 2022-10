SC St. Tönis muss sich mit einem 2:2 begnügen Brian Dollen und Mario Knops bringen den Oberligisten beim 1. FC Kleve zweimal in Führung.

Mit einem Punkt im Gepäck reiste der SC St. Tönis von seinem Gastspiel beim 1. FC Kleve zurück in die Heimat. Die Partie am Bresserberg endete 2:2 (1:1)-Unentschieden, durch das die Elf von Alexander Thamm auf den 9. Platz vorrückte.

Die Gäste bestimmten die Anfangsphase und gingen nach Vorarbeit von Alfred Appiah und Branimir Galic durch Brian Dollen verdient in Führung (11.). Der Ausgleich fiel nach einem der wenigen Vorstöße der Hausherren per Elfmeter, den Galic verursachte. Nedzad Dragovic verwandelte sicher (27.). Mit dem 1:1 änderten sich schlagartig die Kräfteverhältnisse. Kleve bestimmte nun die Begegnung und hätte durchaus in Führung gehen können, konnte sich aber auf Keeper Joshua Claringbold verlassen.

Was die Bewertung der Punkteteilung angeht, tat sich der SC-Trainer hinterher schwer: „Ich kann nur bedingt zufrieden sein, weil wir in der zweiten Halbzeit das dominantere Team waren. Gefühlt war das ein komischer Punkt, den wir aber gerne mitgenommen haben.“

Starker Keeper

In Ahmet Taner hatten auch die Schwanenstädter einen starken Rückhalt, der in der Frühphase der zweiten Halbzeit seinen Kasten sowohl gegen Mario Knops (51.), den Nachschuss von Appiah, erneut Appiah (54.) und Dollen (60.) sauber hielt. Ein schönes Solo von Luca Esposito leitete schließlich das 2:1 für den SC ein. Taner parierte noch gegen Konstantin Möllering, war aber gegen den nachsetzenden Knops machtlos (62.). Doch die Freude über die erneute Führung währte nur kurz. Nur eine Minute später erzielte Tim Haal das 2:2 (63.) und legte damit schonungslos offen, dass die Gastgeber jederzeit zuschlagen können, wenn sich der SC eine Blöße gibt. Auch in der Schlussphase boten sich den Gästen noch ein paar gute Gelegenheiten, den Platz als Sieger zu verlassen. Die beste hatte Galic kurz vor dem Ende. Doch auch der 27-Jährige fand im direkten Duell in Taner seinen Meister (89.).

St. Tönis: Claringbold - Esposito (63. Baum), Stiels, Alexiou, Dohmen - Galic (63. Gafuru), Krajac, Möllering, Dollen (90. König) - Mario Knops (77. Noukumo), Appiah (82. Gergery).