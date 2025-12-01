SC St. Tönis muss nach spätem Elfmeter mit einem Remis leben

Oberligist SC St. Tönis hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Monheim mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden begnügen müssen. Denn für die Gastgeber wäre mehr möglich gewesen. Nach guter erster Halbzeit lag das Team von Trainer Bekim Kastrati mit zwei Toren vorne, gab den durchaus komfortablen Vorsprung aber in einer schwächeren zweiten Hälfte in den Schlussminuten noch aus der Hand. Beide Mannschaften setzten damit ihre Serie ungeschlagener Spiele fort , verpassten trotz eines einstelligen Tabellenplatzes aber die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Mit der Führung im Rücken zog der SC das Spiel wieder an sich und Torrens gehörten auch die nächsten beiden Torszenen. Aus der Distanz fehlten dem 22-Jährigen nur Zentimeter zum Glück (39.), er hatte aber nur wenige Minuten später nach Vorarbeit von Julian Suaterna-Florez kaum Mühe, den Ball zum 2:0 unterzubringen (42.). Die beste Chance der Gäste ließ Talha Demir liegen, der einen Foulelfmeter an das Lattenkreuz nagelte (45.).

Die Begegnung bot in der Anfangsphase kaum Höhepunkte. Der SC war das aktivere Team und um mehr Ballbesitz bemüht, während Monheim mit gelegentlichen, zielstrebigen Vorstößen den Erfolg suchte. Beide Vorgehensweisen brachten aber in Sachen Torchancen zunächst nichts ein, was auch zwei guten Defensivreihen geschuldet war. In einer Phase, in der der SC den Gästen einige Standardsituationen ermöglichte, nutzte Julio Torrens die erste dicke Möglichkeit zur Führung (30.). Der Abschluss war nur Formsache. Zum 1:0 trug eine starke Pressing-Aktion von Mario Knops entscheidend bei.

Natürlich legten die Rheinstädter nach der Pause einen Gang zu, profitierten aber auch davon, dass die Gastgeber ihre spielerische Linie verloren und sich vor allem in der Vorwärtsbewegung trotz größerer Räume viele Ballverluste leisteten. So verpufften beim SC einige gute Ansätze, die Begegnung vorzeitig zu entscheiden. Luca Kiefer gelang der Anschlusstreffer (84.) und zum Leidwesen des Sportclubs verwandelte Zissis Alexandris in den letzten Sekunden einen äußerst umstrittenen Handelfmeter.

Kritik am Elfmeterpfiff

Der Strafstoß brachte Kastrati auf die Palme: „Der Witz des Jahres und auf Verdacht gepfiffen. Sicher haben wir uns das 2:2 auch selbst zuzuschreiben und müssen cleverer werden. Wir haben bis zur 97. Minute sehr gut verteidigt. Aber dieser Schiedsrichter hat das Ergebnis klar beeinflusst. Es waren nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt. Aufgund der ersten Hälfte hätten wir die drei Punkte verdient.“

St. Tönis: Schrick – Pohlig, Withofs, Okihara, Nakano – Torrens (90.+3 Esposito), Nikolaou (62. Lufarenko) – Nkamanyi (62. Ogbeide), Dohmen, Suaterna-Florez (88. Pöstges) – Knops (78. Rizzo).