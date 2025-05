SC St. Tönis muss Aufstiegsträume nach wilder Begegnung begraben

Hinter dem SC St. Tönis liegt eine starke Saison, auf die er stolz sein kann. Das ersehnte Ziel, auch noch am letzten Spieltag in der Verlosung um den Aufstieg in die Regionalliga West dabei zu sein, hat das Team um Trainer Bekim Kastrati aber verpasst. In einer denkwürdigen Begegnung unterlagen die Blau-Gelben am Sonntagnachmittag dem SV Biemenhorst mit 4:5 (2:3) und müssen die Titelvergabe am letzten Spieltag den drei verbliebenen Konkurrenten überlassen. Aussichtsreichster Kandidat nach Abschluss des 33. Spieltages ist die SSVg Velbert, die ihre Pflichtaufgabe gegen Union Nettetal mit 4:0 löste und von der überraschend deutlichen 1:4-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters aus Schonnebeck im Spitzenspiel beim ETB SW Essen profitierte.