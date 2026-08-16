 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

SC St. Tönis mit Mega-Comeback, Monheim kommt zweimal zurück

Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen übernimmt nach dem 5:1 bei der Holzheimer SG die Spitze, Fortuna Düsseldorf II startet souverän, SSVg Velbert gewinnt das Absteigerduell gegen den Wuppertaler SV, SpVg Schonnebeck verspielt gegen Ratingen 04/19 eine 2:0-Führung und SC St. Tönis dreht spät gegen 1. Spvg Solingen-Wald 03.

von André Nückel · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
Morten Heffungs mit starker Leistung.
Morten Heffungs mit starker Leistung. – Foto: Jens Terhardt

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Der Auftakt der Oberliga Niederrhein bot eine Menge: Favoritensiege, ein Absteigerduell, zwei wilde 2:2-Spiele und einen späten Dreierpack an Dramatik. Während der KFC Uerdingen, die Fortuna Düsseldorf II, Blau-Weiß Dingden und die SSVg Velbert erfolgreich starten, erlebt Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 beim SC St. Tönis eine bittere Schlussphase.

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Schonnebeck verspielt 2:0

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
2
2
Abpfiff
Ratingen 04/19 kann auf dem letzten Drücker noch gegen die SpVg Schonnebeck ausgleichen, wie hier nachzulesen ist.

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WSV verliert in Velbert

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
0
+Video

Das Duell der Regionalliga-Absteiger geht an die SSVg Velbert - mehr hier!

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Starke Moral der Kastrati-Elf

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
3
2
Abpfiff

Der SC St. Tönis hat zum Auftakt der Oberliga Niederrhein ein schon verloren wirkendes Spiel gedreht und 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 3:2 bezwungen. Der Aufsteiger erwischte zunächst den besseren Verlauf: Isaak Akritidis brachte Solingen-Wald per Foulelfmeter in Führung (21.), nach der Pause erhöhte Erkan Ari auf 2:0 (56.). Damit schien der historische erste Oberliga-Auftritt der Gäste auf ein starkes Ergebnis hinauszulaufen.

Doch St. Tönis fand spät noch einen Weg zurück. Der genesene Morten Heffungs verkürzte in der 84. Minute und legte nur zwei Minuten später das 2:2 nach. In der Nachspielzeit kippte die Partie endgültig: Tyler Nkamanyi traf in der 90.+5 Minute zum 3:2 und bescherte St. Tönis einen perfekten Start. Für Solingen-Wald ist die Niederlage bitter, weil der Aufsteiger lange auf Punkte hoffen durfte, am Ende aber ohne Zähler dasteht. Das gibt reichlich Selbstvertrauen für das große Pokalspiel am kommenden Freitag gegen Eintracht Frankfurt!

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Monheim beendet Serie

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
2
2
Abpfiff

Der FC Büderich und der 1. FC Monheim haben sich zum Auftakt 2:2 getrennt. Büderich war früh da: Jan Niklas Kühling traf bereits in der 3. Minute zum 1:0. Monheim antwortete jedoch schnell durch Pablo Ramm, der nach elf Minuten ausglich. Danach legten die Gastgeber erneut vor, Henri Malik Euwi erzielte in der 32. Minute das 2:1.

Nach der Pause schwächte sich Monheim zunächst selbst, weil Ramm in der 54. Minute Gelb-Rot sah. Dennoch kamen die Gäste in Unterzahl noch zurück: Phil Spillmann verwandelte in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Für beide Teams ist es ein Auftaktpunkt im Tabellenmittelfeld - und Monheim kann die Negativserie beenden: Nach vier Pleiten in Folge gibt es diesmal einen Zähler gegen den FCB.

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KFC stark, Sonsbeck entführt Punkt

Der KFC Uerdingen ist am Samstag seiner Favoritenrolle in Holzheim gerecht geworden, zudem sicherte sich der SV Sonsbeck einen Zähler bei Sportfreunde Baumberg - mehr hier!

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
1

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Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Gestern, 16:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
5

Viele Tore am Freitagabend

Fortuna Düsseldorf II, Blau-Weiß Dingden und Aufsteiger SV Scherpenberg jubelten am Freitag - mehr hier!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
3
0

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
5
3
Abpfiff

>>> Zum Spielbericht

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
3
0
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

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