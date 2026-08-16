SC St. Tönis mit Mega-Comeback, Monheim kommt zweimal zurück

Morten Heffungs mit starker Leistung. – Foto: Jens Terhardt

Der Auftakt der Oberliga Niederrhein bot eine Menge: Favoritensiege, ein Absteigerduell, zwei wilde 2:2-Spiele und einen späten Dreierpack an Dramatik. Während der KFC Uerdingen, die Fortuna Düsseldorf II, Blau-Weiß Dingden und die SSVg Velbert erfolgreich starten, erlebt Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 beim SC St. Tönis eine bittere Schlussphase.

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________________ Schonnebeck verspielt 2:0

________________ WSV verliert in Velbert

Das Duell der Regionalliga-Absteiger geht an die SSVg Velbert - mehr hier! ________________ Starke Moral der Kastrati-Elf

Der SC St. Tönis hat zum Auftakt der Oberliga Niederrhein ein schon verloren wirkendes Spiel gedreht und 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 3:2 bezwungen. Der Aufsteiger erwischte zunächst den besseren Verlauf: Isaak Akritidis brachte Solingen-Wald per Foulelfmeter in Führung (21.), nach der Pause erhöhte Erkan Ari auf 2:0 (56.). Damit schien der historische erste Oberliga-Auftritt der Gäste auf ein starkes Ergebnis hinauszulaufen. Doch St. Tönis fand spät noch einen Weg zurück. Der genesene Morten Heffungs verkürzte in der 84. Minute und legte nur zwei Minuten später das 2:2 nach. In der Nachspielzeit kippte die Partie endgültig: Tyler Nkamanyi traf in der 90.+5 Minute zum 3:2 und bescherte St. Tönis einen perfekten Start. Für Solingen-Wald ist die Niederlage bitter, weil der Aufsteiger lange auf Punkte hoffen durfte, am Ende aber ohne Zähler dasteht. Das gibt reichlich Selbstvertrauen für das große Pokalspiel am kommenden Freitag gegen Eintracht Frankfurt! ________________ Monheim beendet Serie

Viele Tore am Freitagabend

Fortuna Düsseldorf II, Blau-Weiß Dingden und Aufsteiger SV Scherpenberg jubelten am Freitag - mehr hier!

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG

Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II

Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

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