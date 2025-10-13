St. Tönis stellt den Spielverlauf auf den Kopf. – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis meldet sich mit Sieg über Homberg zurück Der SC St. Tönis hat sich nach der Niederlage in Kleve mit einem 4:0 (1:0)-Heimsieg über den VfB Homberg zurückgemeldet und in der Tabelle der Oberliga einen großen Schritt nach vorne auf den achten Tabellenplatz gemacht. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Homberg SC St. Tönis

Die Gastgeber, die neben dem verletzten Kris Pöstges kurzfristig auch auf die erkrankten Niklas Withofs und Luca Esposito verzichten mussten, überließen den Gästen weitestgehend das Spiel und setzten aus einem stabilen Defensivverbund immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Mit großer Übersicht war es vor allem Janis Nikolaou, der der Spieleröffnung wichtige Impulse gab und gemeinsam mit Maximilian Pohlig das Zentrum dichtmachte.

Einer der Vorstöße führte zum 1:0, als Ariyoh Aylina nach einer scharfen Hereingabe des agilen Mario Knops ins eigene Tor traf (16.). Fünf Minuten später hätte das 2:0 fallen müssen, doch Morten Heffungs schob den Ball nach Steckpass von Julio Torrens freistehend am Tor vorbei (20.). Trotz deutlich mehr Ballbesitzes blieb das Spiel der Gäste brotlos. Nur kurz vor dem Pausenpfiff wurde es nach einer Ecke einmal brenzlig. Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild. Homberg ließ den Ball laufen und der Sportclub wartete darauf, dass sich Räume zu Gegenstößen boten. Mit zunehmender Spieldauer wurden diese Entlastungsangriffe aber immer seltener, sodass die Gäste vollends die Kontrolle hatten und zur ersten dicken Chance kamen. Aber mit einem großartigen Reflex verhinderte SC-Keeper Tim Schrick gegen Marcio Blank den möglichen Ausgleich (67.)