SC St. Tönis meldet sich mit Sieg über Homberg zurück

Die Gastgeber, die neben dem verletzten Kris Pöstges kurzfristig auch auf die erkrankten Niklas Withofs und Luca Esposito verzichten mussten, überließen den Gästen weitestgehend das Spiel und setzten aus einem stabilen Defensivverbund immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Mit großer Übersicht war es vor allem Janis Nikolaou, der der Spieleröffnung wichtige Impulse gab und gemeinsam mit Maximilian Pohlig das Zentrum dichtmachte.
Einer der Vorstöße führte zum 1:0, als Ariyoh Aylina nach einer scharfen Hereingabe des agilen Mario Knops ins eigene Tor traf (16.). Fünf Minuten später hätte das 2:0 fallen müssen, doch Morten Heffungs schob den Ball nach Steckpass von Julio Torrens freistehend am Tor vorbei (20.). Trotz deutlich mehr Ballbesitzes blieb das Spiel der Gäste brotlos. Nur kurz vor dem Pausenpfiff wurde es nach einer Ecke einmal brenzlig.
Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild. Homberg ließ den Ball laufen und der Sportclub wartete darauf, dass sich Räume zu Gegenstößen boten. Mit zunehmender Spieldauer wurden diese Entlastungsangriffe aber immer seltener, sodass die Gäste vollends die Kontrolle hatten und zur ersten dicken Chance kamen. Aber mit einem großartigen Reflex verhinderte SC-Keeper Tim Schrick gegen Marcio Blank den möglichen Ausgleich (67.)
Dann kippte die Partie mit einer Szene. Nach fragwürdigem Foul an Kohei Nakano stellte Knops mit einem sicher verwandelten Elfmeter die Weichen endgültig auf Sieg (80.). Homberg machte auf und gegen die aufgerückten Gäste erhöhte Julian Suaterna-Florez schnell auf 3:0 (83.). Der Kolumbianer stand bei seinem Abstauber goldrichtig, nachdem der durchgebrochene Tyler Nkamanyi nur das Lattenkreuz getroffen hatte. Den Schlusspunkt setzte Nakano kurz vor dem Abpfiff und stellte den Spielverlauf völlig auf den Kopf.
Trainer Bekim Kastrati sprach von einem verdienten Sieg: „Der ist sicher einen Tick zu hoch ausgefallen. In der ersten Halbzeit hätten wir auf jeden Fall höher führen müssen. Wir hatten heute nicht viele Optionen und da musst du dann sehen, wie du spielst. Unsere Taktik hat dann den Gegner vielleicht doch überrascht. Ob der Elfer einer war, muss ich mir mal ansehen. Aber man muss auch mal Glück haben. Der Sieg war wichtig für die Moral und den Kopf“. Mittwoch geht es für den SC im Niederrhein-Pokal beim 1. FC Kleve weiter.