SC St. Tönis löst in Unterzahl die Handbremse

Von einem Gegenspieler beim Abschlag bedrängt leistete sich Sell dann kurz vor dem Seitenwechsel ein Foul und sah die Rote Karte (45.). Den fälligen Elfmeter nutzte Mohamed Salman zum 1:2. Der eingewechselte Tim Schrick blieb bei seinem Kaltstart chancenlos. In Unterzahl zeigte sich der SC nach der Pause dann allerdings spielerisch verbessert, löste seine gedankliche Handbremse und drückte mit mehr Engagement direkt auf den Ausgleich, hatte aber zunächst Abschlusspech. Julian Suaterna-Florez setzte einen Freistoß an den Pfosten (49.) und Knops stand die Latte im Weg (55.).