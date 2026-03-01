SC St. Tönis löst in Unterzahl die Handbremse

Im Kampf um einen Spitzenplatz in der Oberliga hat sich der SC St. Tönis mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden gegen BW Dingden zufriedengeben müssen. Dabei stemmte sich der Sportclub nach einem Platzverweis gegen Torhüter Simon Sell eine Halbzeit lang in Unterzahl erfolgreich gegen eine drohende Niederlage.
In einer mittelmäßigen ersten Hälfte brachte Morten Heffungs, einer der auffälligsten Akteure, den SC mit einem Heber in Führung (11.). Sein Team kassierte aber im Gegenzug durch Jonas Schneiders den postwendenden Ausgleich (12.). Nach dem 1:1 brachten die Gäste die SC-Defensive zudem einige Male in Schwierigkeiten und hätten durchaus in Führung gehen können. Erst nach einer halben Stunde wurde der SC wieder aktiver und verbuchte ebenfalls gute Torchancen durch Heffungs (30.), Gianluca Rizzo (32.) und Mario Knops (34.), die aber allesamt am guten BW-Schlussmann Johannes Buers scheiterten.
Von einem Gegenspieler beim Abschlag bedrängt leistete sich Sell dann kurz vor dem Seitenwechsel ein Foul und sah die Rote Karte (45.). Den fälligen Elfmeter nutzte Mohamed Salman zum 1:2. Der eingewechselte Tim Schrick blieb bei seinem Kaltstart chancenlos. In Unterzahl zeigte sich der SC nach der Pause dann allerdings spielerisch verbessert, löste seine gedankliche Handbremse und drückte mit mehr Engagement direkt auf den Ausgleich, hatte aber zunächst Abschlusspech. Julian Suaterna-Florez setzte einen Freistoß an den Pfosten (49.) und Knops stand die Latte im Weg (55.).
Nach und nach lösten sich die anfänglich passiven Gäste aus der Umklammerung und gestalteten die Begegnung wieder offener. So ergaben sich auf beiden Seiten weitere gute Chancen. Heffungs fand dabei in Buers erneut seinen Meister (67.), Schrick verhinderte gegen Luka Grlic die mögliche Vorentscheidung. Die Blau-Gelben ließen bis zum Schlusspfiff nicht locker und Knops sicherte mit dem 2:2 noch den leistungsgerechten späten Punkt (89.). Ein weiterer Lattentreffer in der Nachspielzeit brachte den SC sogar noch um einen durchaus möglichen Sieg.
SC-Tariner Bekim Kastrati ärgerte der Platzverweis: „Völlig unnötig und sinnlos. Die Mannschaftskasse wird es freuen. Leider haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit nicht angenommen. Um so erfreulicher war die Reaktion in der zweiten Halbzeit.“ Am Rande des Spiels teilte der SC mit, dass sich Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn Anfang des Monats einer geplanten Herz-Operation unterziehen musste und seitdem stationär in Behandlung ist. Bis zur vollständigen Genesung des 56-Jährigen übernehmen Achim Lemmen und Ralf Horster die „Geschäftsführung Fußball“.