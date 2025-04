Der SC St. Tönis hatte gegen Monheim das Glück des Tüchtigen. – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis: Last-Minute-Sieg durch Lufarenko Oberligist SC St. Tönis wahrt seine Aufstiegschance beim wilden 4:3-Sieg über den 1. FC Monheim. Mario Knops ragt heraus. Sorgen um Julian Suaterna-Florez. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein FC Monheim SC St. Tönis

Der SC St. Tönis hat in einem denkwürdigen Spiel seine Chance auf die Meisterschaft in der Oberliga gewahrt. Die Blau-Gelben gewannen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Monheim durch einen Treffer von Maksym Lufarenko in der Nachspielzeit mit 4:3 (1:1) und rücken in in dem zum Vierkampf gewordenen Aufstiegskampf bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Schonnebeck heran. Spieler des Tages war der stets präsente Mario Knops, der zudem zwei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete.

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 1. FC Monheim FC Monheim 4 3 Weil das Schiedsrichtergespann Probleme mit dem DFB-net hatte, begann die Partie mit 15-minütiger Verspätung – und gleich zwei frühe Verletzungen von Monheims Keeper Tayfun Altin (19.) und Julian Suaterna-Florez (15.) hemmten den Spielfluss. Den Kolumbianer erwischte es am Knie, Altin kugelte sich beim 1:0 von Knops nach einer schönen Einzelleistung einen Finger aus. Der SC startete insgesamt gut, hielt das anfängliche Niveau aber nicht. In der Schlussphase der ersten Halbzeit verloren die Gastgeber zudem ihre Ordnung in der Defensive und leisteten sich obendrein zu viele Fehlpässe. Monheim war damit wieder im Spiel und Jan Fauseweh verhinderte zunächst gegen Tobias Lippold den Ausgleich, den Talha Demir aber in der Nachspielzeit erzielte.

Keeper im Mittelpunkt Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit benötigte der SC noch zweimal das Können seines Keepers, der sogar einen Rückstand verhinderte (48.). St. Tönis fing sich danach aber und fand allmählich wieder zur spielerischen Linie. Branimir Galic bediente Knops, der zum 2:1 in den Winkel traf (53.). Julio Torrens erhöhte kurz danach auf 3:1 (58.) und der SC schien einem sicheren Sieg entgegen zu steuern. Aber Fehler blieben an der Tagesordnung. Monheim kam durch Tim Galleski wieder heran (65.) und schien dem Ausgleich näher als der SC einer Vorentscheidung. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war es so weit: Merveil Tekadiomona schockte den SC mit dem 3:3 (86.). Trotz des Nackenschlages bäumte sich der SC aber nochmal auf und Lufarenko fand nach einem Standard die Lücke zum umjubelten Last-Minute-Siegtreffer.