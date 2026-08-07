SC St. Tönis läuft im Pokal gegen Frankfurt im Sondertrikot auf

Der SC St. Tönis wird den Bundesligisten in einem Sondertrikot empfangen. – Foto: Jens Terhardt

Die Euphorie rund um den Verein ist jetzt schon riesig, die rund 10.000 Tickets für das Duell mit dem Europa-League-Sieger von 2022 waren innerhalb weniger Stunden vergriffen.

"Ein Spiel für die Geschichtsbücher verdient ein Trikot mit Geschichte"

Da es ganz abgesehen vom sportlichen Ausgang eine Begegnung werden soll, an die sich der Verein noch lange erinnern wird, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, dieses große Ereignis auch in textiler Form zu verewigen. Und zwar in Form eines Sondertrikots im Retro-Look, in dem die Spieler am 21. August den Rasen der Grotenburg betreten werden. „Ein Spiel für die Geschichtsbücher verdient ein Trikot mit Geschichte“, schreibt der SC St. Tönis in dem Beitrag auf seinem Instagram-Kanal, mit dem das Sondertrikot vorgestellt wurde.

Das exklusive Stück Stoff, das Fans und Mitglieder im Onlineshop des Ausrüstungspartners für einheitlich 59,99 Euro in fast allen gängigen Größen (nur XXL ist derzeit nicht verfügbar) bestellen können, kommt in einem tiefen dunkelblau daher und wird von feinen, vertikalen Nadelstreifen geprägt. Sie verleihen dem ruhigen Grunddesign eine dezente Struktur und erinnern zugleich an klassische Anzugstoffe – ein edler Look für einen feierlichen Anlass eben. Das Erscheinungsbild des Trikots wirkt klar, modern und zurückhaltend, Vereinswappen und Sponsorenlogos kommen dadurch besonders deutlich zur Geltung.

Auf dem rechten Ärmel prangt gut sichtbar das DFB-Pokal-Batch, mit dem alle teilnehmenden Teams im Wettbewerb auflaufen werden. Unter dem weiß abgesetzten Polokragen, der einen präzisen Kontrast zum dunklen Blau setzt und den eleganten sowie retrohaften Charakter des Trikots unterstreicht, ist derweil die Begegnung schriftlich verewigt – als stetige Erinnerung an den größten Moment der Vereinsgeschichte.

Ob das Trikot den Spielern auf dem Rasen derweil Glück bringt und sie möglicherweise zur Sensation trägt, bleibt abzuwarten. So oder so gibt es nun aber die Möglichkeit, sich ein Stück Geschichte vom Abend des 21. Augusts mit nach Hause zu nehmen.