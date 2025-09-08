St. Tönis blieb gegen Dingden überraschend blass. – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis kassiert bittere Pleite beim Aufsteiger BW Dingden Mit einem 1:3 endet der Sonntag enttäuschend für die Oberliga-Mannschaft. Trainer Kastrati findet klare Worte und hadert mit der Leistung. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein BW Dingden SC St. Tönis

Herber Dämpfer für den SC St. Tönis! Der Oberligist enttäuschte zum Start in die Englische Woche und unterlag beim Aufsteiger BW Dindgen mit 1:3 (0:1). Vom starken Auftritt der ersten Hälfte gegen Büderich waren die Gäste diesmal weit entfernt. Nach vorne lief so gut wie gar nichts und vom Zugriff auf den engagiert zur Sache gehenden Aufsteiger war ebenso wenig zu sehen. Die Führung der Hausherren ging dem entsprechend völlig in Ordnung. Robin Offhaus bekam eine Flanke nicht unter Kontrolle, verlor die Kugel und Jonas Schneider brauchte nur noch einzuschieben.

Dingden beginnt dominant Dass es nach 30 Minuten nur 1:0 stand, war noch die beste Nachricht aus Sicht der Gäste. Denn zu diesem Zeitpunkt hätte Dingden unter tatkräftigem Zutun der Blau-Gelben bereits deutlicher führen können und wohl auch müssen. Zwei hochkarätige Chancen ließen die Hausherren liegen. Bis zur Pause gelang es dem Sportclub, die Partie etwas ausgeglichener zu gestalten und den Gegner vom Tor fernzuhalten. Das Offensivspiel wurde etwas lebhafter. Doch bis auf den einen oder anderen Vorstoß blieb der Auftritt zu schwach, um den Neuling nachhaltig zu beeindrucken.

Gestern, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 3 1 Das änderte sich direkt nach der Pause. Die beste Chance durch Mario Knops vereitelte Keeper Johannes Buers. Der SC blieb am Drücker, ließ sich aber billig auskontern und der im Zentrum lauernde Schneiders traf frei stehend zum 2:0 (53.). Mit der Einwechslung von Jannis Nikolaou kam mehr Stabilität in die Defensive und Maksym Lufarenko erzielte drei Minuten nach seiner Einwechslung nach Zuspiel von Julio Torrens den mittlerweile mehr als verdienten Anschlusstreffer. Bis in die Schlussphase lief die Kastrati-Elf immer wieder an, traf aber auf einen leidenschaftlich verteidigenden Aufsteiger, der mit aller Macht seinen ersten Oberliga-Sieg über die Zeit bringen wollte.