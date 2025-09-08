SC St. Tönis kassiert bittere Pleite beim Aufsteiger BW Dingden

Herber Dämpfer für den SC St. Tönis! Der Oberligist enttäuschte zum Start in die Englische Woche und unterlag beim Aufsteiger BW Dindgen mit 1:3 (0:1). Vom starken Auftritt der ersten Hälfte gegen Büderich waren die Gäste diesmal weit entfernt. Nach vorne lief so gut wie gar nichts und vom Zugriff auf den engagiert zur Sache gehenden Aufsteiger war ebenso wenig zu sehen. Die Führung der Hausherren ging dem entsprechend völlig in Ordnung. Robin Offhaus bekam eine Flanke nicht unter Kontrolle, verlor die Kugel und Jonas Schneider brauchte nur noch einzuschieben.
Dass es nach 30 Minuten nur 1:0 stand, war noch die beste Nachricht aus Sicht der Gäste. Denn zu diesem Zeitpunkt hätte Dingden unter tatkräftigem Zutun der Blau-Gelben bereits deutlicher führen können und wohl auch müssen. Zwei hochkarätige Chancen ließen die Hausherren liegen. Bis zur Pause gelang es dem Sportclub, die Partie etwas ausgeglichener zu gestalten und den Gegner vom Tor fernzuhalten. Das Offensivspiel wurde etwas lebhafter. Doch bis auf den einen oder anderen Vorstoß blieb der Auftritt zu schwach, um den Neuling nachhaltig zu beeindrucken.
Das änderte sich direkt nach der Pause. Die beste Chance durch Mario Knops vereitelte Keeper Johannes Buers. Der SC blieb am Drücker, ließ sich aber billig auskontern und der im Zentrum lauernde Schneiders traf frei stehend zum 2:0 (53.). Mit der Einwechslung von Jannis Nikolaou kam mehr Stabilität in die Defensive und Maksym Lufarenko erzielte drei Minuten nach seiner Einwechslung nach Zuspiel von Julio Torrens den mittlerweile mehr als verdienten Anschlusstreffer. Bis in die Schlussphase lief die Kastrati-Elf immer wieder an, traf aber auf einen leidenschaftlich verteidigenden Aufsteiger, der mit aller Macht seinen ersten Oberliga-Sieg über die Zeit bringen wollte.
Letztlich fehlte auch die zündende Idee, um zu klaren Torchancen zu kommen und die zweite Saisonniederlage zu vermeiden. Per Konter sorgte Ibrahim Kouyate schließlich für die Entscheidung. Alles in allem hatten sich die Verantwortlichen des SC St. Tönis diesen Sonntag ganz anders vorgestellt. Abteilungsleiter Markus Hagedorn fand nach dem Spiel klare Worte: „Eine unfassbar unterdurchschnittliche Leistung von uns. Mentalität hat gewonnen. Ein total verdienter Sieg für Dingden.“
Auch Trainer Bekim Kastrati sprach im Anschluss an das Oberliga-Spiel von einer verdienten Niederlage: „Natürlich sind wir enttäuscht. Aber ich will der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das war einfach nicht unser Tag. Der Gegner hat es uns zudem sehr schwer gemacht und gut gestanden. Und wir haben mit unserer Art und Weise keine Lösungen gefunden.“