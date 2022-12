SC St. Tönis ist ziemlich sauer auf Cronenberg Oberliga Niederrhein: Die Anfahrt am Freitagabend hätte wohl vermieden werden können.

Auch Trainer Alexander Thamm hat eine klare Meinung zu den flexiblen Spieltagen: „Ich bin dafür, den Dezember heraus zu nehmen.“ Auf die Umstände rund um die abgesagte Begegnung ist auch der 39-Jährige nach wie vor nicht gut zu sprechen: „Das ist nicht mein Denken von der Oberliga. Das war vorher alles absehbar. So mussten sich Spieler einen halben Tag Urlaub nehmen und sich obendrein unnötig in Gefahr bringen.“

Für einen anderen Punkt fehlte Thamm ebenfalls jegliches Verständnis: „Ich war kurz vor sechs Uhr schon am Platz. Da war schon klar, dass nicht gespielt werden kann. Auch die Schiedsrichter, die später kamen, sagten, dass nicht gespielt werden kann. Sie mussten aber auf den Beobachter warten. Zum Glück konnten sie ihn vorher erreichen.“

Durch die Spielabsage wurde auch die Entscheidung vertagt, ob der SC seine Serie siegloser Spiele beenden kann. Dazu besteht vor der Winterpause nur noch eine Chance. Am Samstag sind die Blau-Gelben um 14.15 Uhr am ersten Rückrundenspieltag beim SV Sonsbeck zu Gast. Das Spiel wurde in beiderseitigem Einvernehmen wegen einer Weihnachtsfeier des SC vorverlegt. „Darauf wollen wir uns in dieser Woche vorbereiten, um bestmöglich endlich die drei Punkte zu holen.“ Das Hinspiel gegen den Aufsteiger, der immer besser in Schwung kommt, wie der 5:1-Sieg gegen den SC Union Nettetal zeigt, endete 2:2-Unentschieden.