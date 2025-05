SC St. Tönis in Velbert wie im Rausch

Ein wie im Rausch spielender SC St. Tönis hat vor den verbleibenden zwei Saisonspielen seine Möglichkeiten auf den Regionalliga-Aufstieg wieder verbessert. Eine überragende erste Halbzeit legte den Grundstein zum nie gefährdeten 8:0 (6:0)-Kantersieg beim Schlusslicht TVD Velbert – wodurch man durch das gleichzeitige 1:1-Remis der SpVg Schonnebeck in Baumberg nur noch zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter liegt. Da aber auch die SSVg Velbert beim 3:0 in Niederwenigern nichts anbrennen ließ, bleibt es vorerst beim dritten Tabellenplatz.

Besser machte es nach einer Viertelstunde dann Mario Knops, der mit seinem Treffer zum 1:0 den Sturmlauf des SC eröffnete. Fünf Minuten später zeigte Kamo dann, dass er es doch kann – ebenso wie noch zwei weitere Male (23./35.) in der ersten Halbzeit. Die weiteren SC-Treffer vor dem Seitenwechsel gingen auf die Konten von Kapitän Dominik Dohmen (29.), der sein erstes Saisontor bejubeln durfte, sowie Tyler Nkamanyi (45.). Die Abwehr des SC St. Tönis wurde derweil überhaupt nicht gefordert. So verlebten unter anderem Maximilian Pohlig und Ilias Bouassaria, die erneut die Innenverteidigung bildeten, eine absolut ruhige erste Halbzeit.

Es dürfte die wohl beste Halbzeit des SC seit Jahren gewesen sein. Gegen einen in allen Belangen überforderten Gegner agierte die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati vom Anstoß weg so, wie sich der Coach das unter der Woche vorgestellt hatte. „Wir sind mit klarem Kopf und viel Konzentration aufgetreten. Das hatten wir im Training mehrfach betont, daher ein großes Lob an alle Spieler“, so Kastrati nach der Partie. Und diese Konzentration machte sich in der Spielanlage bemerkbar: Mit Tempo, Ballsicherheit und viel Witz kam der SC beinahe fast mühelos zu seinen Chancen. Und schon die erste nach zwei Minuten hätte die Führung bedeuten müssen, doch Daiki Kamo brachte das Kunststück fertig, völlig freistehend über das Tor zu zielen.

Partie trudelt aus

Und auch nach dem Seitenwechsel waren die Velberter nicht annähernd in der Lage, ihre Gäste auch nur einmal ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Da aber auch der SC nun einige Gänge zurückgeschaltet hatte, passierte vor dem TVD-Tor dann auch nicht mehr ganz so viel wie noch in der ersten Halbzeit. „Ich habe in der Pause angewiesen, dass wir Respekt vor unseren Gegenspielern zeigen sollen. Entsprechend wollten wir die Partie kontrolliert, aber ohne große Spielereien zu Ende bringen“, berichtete Kastrati. Und auch so reichte es noch zu zwei weiteren Treffern. Erst erzielte Linksverteidiger Kohei Nakano (67.) seinen bereits achten Saisontreffer – und dann durfte sein Landsmann Kamo auch noch seinen Viererpack vervollständigen (76.), wodurch er sein Saisonkonto auf 19 Treffer hochschraubte.

Die Spitzengruppe der Oberliga ist wieder enger zusammengerückt, denn auch ETB SW Essen gewann am Sonntag und liegt nun nur noch drei Punkte hinter dem Lokalrivalen Schonnebeck. Am Wochenende könnte daher eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen – mit dem Essener Stadtduell als Top-Spiel, wenn Schonnebeck beim ETB antritt. Der SC empfängt derweil den SV Biemenhorst, während Velbert bereits am Freitagabend gegen SC Union Nettetal vorlegen möchte. Kastrati: „Ich werde den Teufel tun und den Jungs über Biemenhorst etwas anderes erzählen als über Velbert. Das wird gefährlich. Aber wenn wir gewinnen, kann mich das Team gerne für verrückt erklären.“