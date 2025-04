SC St. Tönis II verlangt dem neuen Spitzenreiter alles ab

Führungswechsel in der Gruppe 3 der Bezirksliga. TuRa Brüggen hat den bisherigen Tabellenführer DJK Neuss-Gnadental dank eines Dreierpacks von Goalgetter Nils Bonsels, der sein Trefferkonto damit auf 20 erhöhte, mit 3:0 geschlagen und damit dem OSV Meerbusch auf den Platz an der Sonne verholfen.

Der allerdings hatte große Mühe, um nach einem 1:3-Rückstand beim SC St. Tönis II die Begegnung noch innerhalb von neun Minuten zu drehen und als 4:3-Sieger die Gelderner Straße zu verlassen. Auch der OSV hatte mit Marc Rommel einen dreifachen Vollstrecker in seinen Reihen. Für den Ex-Nettetaler stehen in dieser Spielzeit bereits wieder 17 Tore zu Buche. In der vergangenen Saison waren es am Ende 26.

Klarer Sieg für den CfR Links

Schon zur Pause führte der CSV Marathon Krefeld unterdessen gegen den SSV Grefrath beim 4:1-Sieg mit 4:0, was aber auch daran lag, dass Gästekapitän Christofer Feyen seinem Team einen Bärendienst erwies und früh den Roten Karton sah (24.). Aber wie es auch sei: die Mannen um das scheidende Trainergespann Michael Holthausen und Tobias Reichardt müssen dringend wieder die Kurve kriegen, wenn es unten nicht noch enger werden soll. Der einzige Treffer des SSV ging auf das Konto des eingewechselten Youngsters Tom-Luis Neber. Der VfL Willich hatte beim 1:4 in Uedesheim derweil auch deshalb wenig zu bestellen, weil nach dem Hoffnung machenden 1:2 von Ndrin Maloku der Gegner schnell seinen dritten Treffer erzielte.

Gut für St. Tönis II, Grefrath und Willich, dass im Keller der erstarkte 1. FC Mönchengladbach verloren hat. Dagegen wird die Aufholjagd der Odenkirchener langsam unheimlich. Die Krone beim 8:1 gegen die Red Stars aus Mönchengladbach setzte Tobias Kamper auf, dem in der Endphase noch ein lupenreiner Hattrick gelang.

TSV Bockum enttäuscht gegen Xanten

Der TSV Bockum verlor in der Gruppe 4 unterdessen das Kellerkinderduell beim TuS Xanten trotz einer starken Schlussviertelstunde nach dem Anschlusstor von Janik Ott mit 1:2 und rutschte dadurch auf den ersten Abstiegsplatz ab. Spätestens jetzt müssen alle Alarmglocken läuten. Zwei Unachtsamkeiten direkt nach dem Seitenwechsel kosteten dem wieder stark ersatzgeschwächten VfB Uerdingen zumindest ein kleines Erfolgserlebnis bei Borussia Veen, das nach vier Niederlagen in Serie mal wieder als Gewinner den Platz verließ. Tönisberg bekleckerte sich erneut nicht mit Ruhm, nahm aber bei der abgeschlagenen SV Hö.-Nie. die Punkte mit. Während Spitzenreiter Viktoria Goch nach Rückstand noch deutlich gewann, ließ Verfolger FC Neukirchen-Vluyn unerwartet Federn und musste auch die gute Form der Broekhuysener anerkennen. Bedburg-Hau lag gegen den SV Rindern überraschend deutlich vorne (3:0), doch wegen eines medizinischen Notfalls unter den Zuschauern wurde die Partie zur Halbzeit abgebrochen.