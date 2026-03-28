 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SC St. Tönis II reichen in Odenkirchen zwei Führungen nicht

Bezirksliga 3: Der TSV Krefeld-Bockum verkauft sich beim CSV Marathon Krefeld gut, bringt aber keine Punkte mit. Die SpVg Odenkirchen verhindert eine Heimpleite gegen den SC St. Tönis II.

von André Nückel · Heute, 23:42 Uhr
Spätes 3:3 für Odenkirchen. – Foto: Markus Verwimp

Verlinkte Inhalte

Spieltag 25 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Zum Auftakt setzte sich der CSV Marathon am Mittwoch gegen den TSV Krefeld-Bockum durch. Am Samstag verhinderte die SpVg Odenkirchen eine Niederlage gegen die Reserve des SC St. Tönis.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Mi., 25.03.2026, 20:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
TSV Krefeld-Bockum
2
1
Abpfiff
Der TSV Krefeld-Bockum agierte im vorgezogenen Spiel des 25. Spieltags am Mittwochabend zu glücklos beim CSV Marathon. Nach vier Minuten verschoss Patrick Pasthy einen Foulelfmeter, dann scheiterte der Gast auch an der Latte. Dennis Lerche schlug stattdessen auf der Gegenseite wenig später zum 1:0 zu (10.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Almir Arapovic für die Hausherren, die den Vorsprung im Anschluss über die Zeit brachten. Daran änderte auch der sehenswerte Freistoßtreffer von Hun Brandon Danh Do nichts (75.). Marathon erobert zumindest bis zum Wochenende Rang sechs, Bockum bleibt weiter auf Rang 13. Immerhin: Der Relegationsplatz ist neun Punkte entfernt.

Heute, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SC St. Tönis 1911/20
3
3
Tief in der Nachspielzeit sicherte sich die SpVg Odenkirchen dann doch noch einen Punkt gegen die Reserve des SC St. Tönis, die zunächst mit 2:0 und 3:2 führte. Dieumerci Kyanga traf dabei abermals für die Zweitvertretung, die aber in der 96. Minute noch den Ausgleich schluckte: Anton Höpfner sicherte das 3:3 und hält Odenkirchen in Schlagdistanz zu Rang zwei.

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
DJK Fortuna Dilkrath
15:15
Spieltext Türkiyemspor - DJK Dilkrath

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
Sportfreunde Neuwerk
15:30
Spieltext VfR Fischeln - SF Neuwerk

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
OSV Meerbusch
15:15live
Spieltext Thomasstadt - OSV Meerbu.

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
1. FC Viersen
15:30
Spieltext Tönisberg - FC Viersen

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
TuS Wickrath
15:15
Spieltext SSV Grefrath - TuS Wickrath

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
TuRa Brüggen
15:30
Spieltext Nettetal II - Brüggen

____

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 11.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuS Wickrath
So., 12.04.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TSV Krefeld-Bockum
So., 12.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuRa Brüggen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Viersen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!