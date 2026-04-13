SC. St. Tönis II lässt dem VfR keine Chance – Kempen gewinnt

Mächtig das Fell über die Ohren gezogen bekam der VfR Fischeln im Kreisderby gegen die Zweite des SC St. Tönis (3:8). Die untermauerte auch an der Kölner Straße, was sie von Tempo, Spielwitz und Taktik mittlerweile gelernt und drauf hat – und traf in bester Manier. Ein Tor war dabei schöner als das andere. Sie gehört neben dem mittlerweile souveränen Tabellenführer OSV Meerbusch und den Kempenern fraglos zu den Überraschungen dieser Spielzeit. Durch die Entwicklung in Sachen Abstiegsrelegationsplatz wird die Lage für den diesmal spielfreien VfL Tönisberg, der in 2026 einfach nicht in Tritt kommt und viel Verletzungspech hat, langsam bedrohlich. Deshalb kommt der Begegnung nächsten Sonntag gegen Nachbar Kempen besondere Bedeutung zu.