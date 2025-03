SC St. Tönis holt zweimal einen Rückstand auf

Nach sieben Siegen in Folge hat der SC St. Tönis erstmals wieder Federn lassen müssen. Der Oberligist trennte sich vom SV Sonsbeck 2:2 (0:0)-Unentschieden und büßte damit auch die Tabellenspitze ein, die die SpVg. Schonnebeck nach einem 7:2-Erfolg in Biemenhorst aufgrund des besseren Torverhältnisses übernommen hat.

Sonsbeck mir reichlich Chancen zum Sieg

Mit der Punkteteilung mussten die Gastgeber am Ende zufrieden sein, denn die Gäste waren im Laufe des Spiels mehrfach einer Vorentscheidung nahe. Weil Niklas Withofs kurz vor Spielschluss die Ampelkarte sah (86.), vergrößerten sich ausgerechnet vor dem Spitzenspiel in Velbert am Freitag die personellen Probleme. Denn Trainer Bekim Kastrati steht für das Duell beim Regionalliga-Absteiger nach dem Ausfall von Maximilian Pohlig ein weiterer Innenverteidiger nicht zur Verfügung.