SC St. Tönis hat in der Oberliga ein kniffliges Restprogramm zu lösen

Sechs Spieltage sind in der Oberliga Niederrhein noch zu absolvieren. Die Spitzengruppe ist in den vergangenen Wochen noch einmal enger zusammengerückt. Fünf Teams haben aktuell noch Chancen, am Ende ganz oben zu stehen. Wir blicken auf das Restprogramm der Top Fünf.

Spvg Schonnebeck (1. Platz, 61 Punkte) Eine Niederlage im Top-Spiel gegen den SC St. Tönis, ein Remis bei den Sportfreunden Niederwenigern – die Spvg Schonnebeck hat sich in den vergangenen beiden Spielen um eine noch bessere Ausgangsposition gebracht. Vermeintlich hat sie aber von allen Spitzenteams das leichteste Restprogramm. Mit Union Nettetal und den Sportfreunden Baumberg sind die beiden kommenden Gegner akut abstiegsgefährdet. Zuhause kommen mit Kleve und Monheim zwei weitere Klassenkämpfer. Am vorletzten Spieltag wartet das Stadtduell gegen den ETB SW Essen, ehe die Saison zuhause gegen den SV Sonsbeck beendet wird. Vielleicht mit einer Aufstiegsfeier?

SC St. Tönis (2. Platz, 58 Punkte) Der SC St. Tönis geht in der Jägerrolle in die letzten sechs Spiele. Nach dem Schonnebecker Patzer hätte er mit einem Sieg in Kleve sogar punktgleich sein können. Nun erwartet die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati ein Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, danach gibt es direkte Duelle gegen die Konkurrenz. Am 4. Mai geht es zum ETB Schwarz-Weiß. Danachempfängt der SC den VfB Homberg. Für beide dürften die Duelle (spätestens) die letzte Chance sein, um noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Die letzten drei Spiele sind dann wieder gegen Kellerkinder. Erst beim TVD Velbert, dann zuhause gegen den Aufsteiger SV Biemenhorst und zum Schluss beim Mülheimer FC 97.