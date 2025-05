SC St. Tönis hat die Last-Minute-Niederlage verdaut

Bekim Kastrati wiegelt sofort energisch ab. „Nein, nein, nein, auf gar keinen Fall“, antwortet der Trainer des Oberligisten SC St. Tönis auf die Frage, ob er damit rechne, dass man am Sonntag in Form des VfB Homberg auf einen Gegner trifft, der den Kampf um den Aufstieg inzwischen aufgegeben hat. „Für Homberg geht es natürlich noch um etwas. Und daher wird es für uns wieder ein enorm schweres Spiel gegen einen wieder einmal sehr guten Gegner.“

Zumal man in St. Tönis unter der Woche zumindest in Teilen noch damit beschäftigt war, die ärgerliche 2:3-Niederlage in letzter Sekunde beim ETB Schwarz-Weiß Essen aufzuarbeiten. „Natürlich haben wir dieses Spiel noch einmal analysiert und darüber gesprochen, dass wir in der ersten Halbzeit einfach zu passiv waren“, berichtet Kastrati von den Ereignissen in der Trainingseinheit am Dienstag. „Aber wir haben danach auch damit abgeschlossen und am Donnerstag gut trainiert. Der Blick geht definitiv nach vorne.“

In der Tat steht dem SC St. Tönis im Schlussspurt der Oberliga am Sonntag ab 15.30 Uhr der nächste Brocken bevor. Der Kontrahent aus dem Duisburger Westen kann mit einem Erfolg an der Gelderner Straße nach Punkten mit dem Team von Bekim Kastrati gleichziehen – und sich bei entsprechenden Punktverlusten der Konkurrenz aus Schonnebeck, Velbert und Essen und dann noch drei ausstehenden Begegnungen wieder im Aufstiegsrennen anmelden.

Verlieren verboten

Das ist auch nötig. Denn nur mit einem Erfolg über den VfB wahrt sich der SC St. Tönis die Möglichkeit, selbst noch einmal vom aktuellen vierten Platz weiter vorzustoßen. Bei einer Niederlage sowie einem gleichzeitigen Erfolg des Spitzenreiters Schonnebeck würde der Rückstand bei dann noch neun zu vergebenen Punkten schon sieben Zähler betragen – da müsste wohl schon ein mittelschweres Wunder her, um am Ende selbst ganz oben zu stehen. Gleichzeitig spricht es für die positive Entwicklung, die Team und Verein in den vergangenen Monaten genommen haben, wenn Kastrati sagt: „Wir müssen gewinnen, sind auf die Punkte angewiesen, um oben alles weiter spannend zu halten.“ Von Understatement also keine Spur mehr.

Dass es jedoch alles andere als einfach werden dürfte, den VfB Homberg in die Schranken zu weisen, weiß aber auch der SC-Coach nur zu gut. Denn die Mannschaft hat sich nach dem Regionalliga-Abstieg vor drei Jahren inzwischen in der Oberliga wieder etabliert und stabilisiert, zählt jedes Jahr zu den Anwärtern auf die vordere Tabellenregion. Dieser Zuschreibung wird man in Homberg auch in diesem Jahr wieder gerecht. Der Ex-Straelener Luca Thissen und Nachwuchstalent Vahidin Turudija zählen zu den herausragenden Akteuren im Kader von Coach Stefan Janßen. Vor allem Turudija, den der VfB vor der Saison aus der U19 des MSV Duisburg losgeeist hatte, konnte in dieser Saison seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen, ist der derzeitige Top-Scorer der Homberger.

Welche Spieler aus Reihen des SC St. Tönis die beiden Homberger Top-Akteure derweil ausschalten sollen, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn die Personallage des SC hat sich immer noch nicht wirklich gebessert. „Wir haben in der Rückrunde echt verdammte Probleme. Julian Suaterna-Florez wird erneut nicht spielen können. Aber wir haben auch nicht groß darüber gejammert, sondern immer positiv gedacht“, sagt Kastrati. Was wiederum erst einmal kein schlechter Ansatz ist. Denn wie für Homberg gilt auch für den SC: Aufgeben ist keine Option.