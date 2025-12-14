SC St. Tönis gewinnt zum Jahresabschluss – und ist das Team der Stunde

Wohlwissend, was seine Mannschaft beim Tabellennachbarn erwartet, setzte Kastrati auf eine erfahrene Startformation. Im Tor erhielt Simon Sell diesmal den Vorzug, weil das Trainerteam im 23-Jährigen Vorzüge gegen stark pressende Gegner sah. Fußballerisch war das Top-Spiel des 17. Spieltages zwar kein Leckerbissen, lebte aber von packenden Zweikämpfen zweier Kontrahenten auf Augenhöhe. Vor den Toren gab es wenig Zwingendes, was auch an den guten Defensivreihen auf beiden Seiten lag. Beim SC scheiterte Julian Suaterna-Florez an Keeper Yannic Lenze, Mario Knops an einem Abwehrbein und Janis Nikolaou an der Präzision. So ging es im Duell der zweit- und drittbesten Offensive der Liga torlos in die Kabinen.

Die enge Partie fand in der zweiten Halbzeit ihre Fortsetzung und Morten Heffungs, der sich in der Spitze aufrieb, fand in Lenze ebenfalls seine Meister. Die nächsten beiden Chancen gehörten aber den Gastgebern, die allmählich mehr Spielanteile erlangten, ihre Möglichkeiten zur Führung jedoch ebenfalls liegen ließen. Einmal fehlten dem VfB nur Millimeter, danach bewahrte Sell seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem 0:1, für das einige VfB-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen hatten (75.). Jubeln durften schließlich die Gäste, als Pohlig nach perfekter Vorarbeit von Nikolaou seine starke Leistung mit einem Distanzschuss in den Winkel zum Sieg krönte (83.).

Gegen vehement anrennende Hausherren brachte der SC den Sieg unter hohem Einsatz auch über die Ziellinie. Für Kastrati keine kleine Randnotiz: „Es war entscheidend, dass die Mannschaft aus dem Spiel gegen Monheim gelernt hat. Diesen Lernprozess wollen wir weiter vorantreiben. Ich denke, wir können bisher alle stolz und zufrieden sein. Unsere Platzierung ist nicht selbstverständlich.“