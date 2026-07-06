SC St. Tönis gewinnt ersten Test standesgemäß – nun kommt die Fortuna

St. Tönis gewinnt den ersten Test – Foto: Marcel Eichholz

Nach nur zwei Trainingseinheiten mit fast dem kompletten Kader – nur der verletzte Adonis Milaj und der ein oder andere Urlauber fehlten – hat der Oberligist SC St. Tönis sein erstes Testspiel beim neuen Landesligisten SV Solingen absolviert. Beim Abpfiff stand ein standesgemäßer 3:0 (1:0)-Erfolg zu Buche. Gianluca Rizzo, Steve Wafo Dzoupiap und Morten Heffungs erzielten die drei Treffer (22./46./64.). Die Solinger waren bei Punktgleichheit in einem hoch spannenden Saisonabschluss aus der Bezirksliga-Gruppe 2 direkt aufgestiegen.

Derweil hat Udo Schüler aus der sportlichen Leitung, der vorher schon für die ein oder andere Neuverpflichtungen gesorgt hatte, in den vergangenen Tagen auch das Torhüter-Thema ad acta legen können. In der vergangenen Spielzeit hatte sich auf dieser Position plötzlich ein Problem ergeben, da Simon Sell erst für einige Spiele gesperrt war und ihm in der Folgezeit auch noch eine Platte aus dem Bein entfernt werden musste. Da auch Tim Leon Schrick plötzlich verletzungsbedingt ausfiel, blieb letztlich nur noch der junge Lucas Nießen übrig. Mit Blick auf die kommende Spielzeit war den Sportclub-Machern ein ähnliches Szenario zu risikoreich.

Hoffmann und Abels ergänzen den Staff

Daher hat Schüler nun Joshua Claringbold zurück ins Boot geholt, der schon zwischen 2022 und 2024 in St. Tönis aktiv war. Der 36-jährige Schweizer, der zuletzt in unregelmäßigen Abständen für den A-Ligisten SV Veert auflief und einst aus beruflichen Gründen – er hatte sich selbstständigg gemacht und wollte die berufliche Entwicklung abwarten –, gewechselt war, wird zukünftig als Back-up dabei sein. Übrigens: Auch Finanzchef Achim Lemmen hat sich nach dem Tod von Markus Hagedorn in die Planungen eingeklinkt und die Verpflichtungen der Holzheimer Jonas Theuerzeit und Aaron Thomas eingestielt.