SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt: Grotenburg oder Wedaustadion?

Spielt St. Tönis in Duisburg? – Foto: Markus Verwimp

Mit Spannung hat der SC St. Tönis, Oberligist vom Niederrhein, die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals verfolgt. Denn der SC ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für den ruhmreichen Pokalwettbewerb qualifiziert und geht als einer der größten Außenseiter im 64er-Feld ins Rennen. Bei einem Public Viewing auf der eigenen Anlage haben Fans und Mannschaft gesehen, wie Eintracht Frankfurt vom ehemaligen Schiedsrichter Deniz Aytekin als Gegner des Sportclubs gelost wurde - und somit der Gegner des größten Spiels der Vereinsgeschichte sein wird.

SC St. Tönis wartet noch auf den genauen Termin

In der ersten Runde des DFB-Pokals, die hauptsächlich für den 21. bis 24. August angesetzt ist, treffen jeweils ein Profiteam und ein Amateurteam aufeinander. Es wurde daher aus zwei Töpfen gelost. Die Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund finden hingegen am 1. und 2. September statt, denn am großen Pokalwochenende tragen diese beiden Teams den Supercup aus. Von diesem Ausweichtermin ist der Sportclub aber nicht betroffen. Wann das Spiel genau stattfinden wird, ist allerdings noch unklar.

Grotenburg und Wedaustadion sind mögliche Spielorte

Klar ist hingegen, dass der SC nicht auf der eigenen Anlage spielen wird. Gegen große Bundesliga-Teams wäre das ohnehin nicht möglich gewesen, doch auch gegen aus Sicht eines Oberligisten eher unattraktivere Gegner wäre ein Umzug beschlossene Sache gewesen. Als Optionen stehen die Krefelder Grotenburg oder das Duisburger Wedaustadion im Raum.