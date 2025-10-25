SC St. Tönis: Freude über Pokallos, Konzentration auf die Liga

Das Erreichen des Viertelfinales im Niederrheinpokal bedeutete für den SC St. Tönis den größten Erfolg auf Pokalebene. Mit Spannung verfolgten Verantwortliche und Spieler am Donnerstagmittag die Auslosung der vier Paarungen. Schließlich lag mit dem MSV Duisburg noch ein hoch attraktiver Gegner im Lostopf. Der Drittligist wurde es aber nicht. Armin Reutershahn, in den 90er-Jahren Trainer beim KFC Uerdingen und danach beim mehreren Bundesligisten als Co-Trainer tätig, loste dem Sportclub den VfB Hilden zu und sorgte damit für das einzige Oberliga-Duell unter den verbliebenen neun Mannschaften.
Oberligist FC Büderich trifft auf den Regionalligisten Wuppertaler SV. Sollte der SC weiterkommen, träfe er im Halbfinale auf den Sieger dieser Begegnung. Auf die Zebras darf sich der SV Sonsbeck freuen. Die vierte Paarung tragen der 1. FC Bocholt (Regionalliga) und der Sieger aus der Begegnung VfB Homberg (Oberliga) und Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga) aus. Vorgesehene Spieltermine sind der 18./19. November.
„Das war Spannung pur“, meinte SC-Trainer Bekim Kastrati, „die Auslosung nehmen wir gerne so mit. Es ist schön, dass wir schon so weit gekommen sind. Die Chancen auf ein Weiterkommen sehe ich bei 50:50. Ich denke, da spreche ich auch für meinen Trainerkollegen. Schön ist natürlich, dass wir ein Heimspiel haben und nicht so weit fahren müssen.“ Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn zeigte sich mit dem Los sehr zufrieden und sprach ebenfalls von einer Fifty-Fifty-Chance auf das Halbfinale: „Es hätte uns schlimmer treffen können. In Hilden haben wir nie gut ausgesehen. Ob ein Heimspiel aber ein Vorteil ist, bleibt abzuwarten.“
Allzu viele Gedanken will man sich beim Sportclub über den Pokal-Wettbewerb aber aus gutem Grund nicht machen. Der Fokus gilt der Meisterschaft, in der die Blau-Gelben nach starken Auftritten zuletzt bei der Derby-Niederlage eine weitere schwache Performance hinlegten. Mit der Folge, dass in der sehr ausgeglichenen Liga die Abstiegszone wieder in Sichtweite ist. Die anstrengende Englische Woche hatte sicher ihre Spuren hinterlassen, erklärte die 0:1-Niederlage in Meerbusch allerdings nur bedingt.
Nächster Heimspielgegner ist die punktgleiche Holzheimer SG. Kastrati begegnet den Gästen mit großem Respekt: „Holzheim spielt bisher als Aufsteiger eine gute Runde. Das ist eine stabile Mannschaft, die gut verstärkt wurde.“ Von seiner Mannschaft erwartet der 46-Jährige einen anderen Auftritt als zuletzt: „Das war irgendwie träge und müde. Aber Meerbusch ist abgehakt. Wir müssen in erster Linie sehen, dass wir wieder die Mentalität reinbringen, die wir schon häufig gezeigt haben und vor unseren Zuschauern unser Spiel durchziehen. Das ist für uns eine Chance, Punkte zu sammeln. Und wir brauchen auch Punkte, um da unter erstmal rauszukommen.“
Beim Personal muss Kastrati eventuell den einen oder anderen Ausfall hinnehmen. Janis Nikolaou fehlte schon in Meerbusch krankheitsbedingt, nun hat es auch Morten Heffungs erwischt. Beide sind daher fraglich. Ungewiss ist auch, ob Mohamad zur Verfügung steht. Den 21-Jährigen plagen Knieprobleme. Nach einer Verletzung ist Kris Pöstges für eine Rückkehr noch nicht so weit. Dominik Dohmen trainierte nach seiner mehrwöchigen privaten Auszeit wieder, doch ein Einsatz von Beginn an käme für den Kapitän wohl noch zu früh.