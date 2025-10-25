SC St. Tönis: Freude über Pokallos, Konzentration auf die Liga

Nächster Heimspielgegner ist die punktgleiche Holzheimer SG. Kastrati begegnet den Gästen mit großem Respekt: „Holzheim spielt bisher als Aufsteiger eine gute Runde. Das ist eine stabile Mannschaft, die gut verstärkt wurde.“ Von seiner Mannschaft erwartet der 46-Jährige einen anderen Auftritt als zuletzt: „Das war irgendwie träge und müde. Aber Meerbusch ist abgehakt. Wir müssen in erster Linie sehen, dass wir wieder die Mentalität reinbringen, die wir schon häufig gezeigt haben und vor unseren Zuschauern unser Spiel durchziehen. Das ist für uns eine Chance, Punkte zu sammeln. Und wir brauchen auch Punkte, um da unter erstmal rauszukommen.“

Beim Personal muss Kastrati eventuell den einen oder anderen Ausfall hinnehmen. Janis Nikolaou fehlte schon in Meerbusch krankheitsbedingt, nun hat es auch Morten Heffungs erwischt. Beide sind daher fraglich. Ungewiss ist auch, ob Mohamad zur Verfügung steht. Den 21-Jährigen plagen Knieprobleme. Nach einer Verletzung ist Kris Pöstges für eine Rückkehr noch nicht so weit. Dominik Dohmen trainierte nach seiner mehrwöchigen privaten Auszeit wieder, doch ein Einsatz von Beginn an käme für den Kapitän wohl noch zu früh.