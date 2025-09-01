SC St. Tönis fertigt FC Büderich ab und holt einen Österreicher

In der Oberliga hat der SC St. Tönis seinen ersten Saisonsieg gefeiert und in der Tabelle einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Durch eine überragende Leistung in der ersten Halbzeit fertigte die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati den FC Büderich mit 5:0 (5:0) ab.

Vieles erinnerte bis zum Seitenwechsel an die guten spielerischen Auftritte der Vorsaison. Dem hohen Tempo und sehenswerten Kombinationen hatten die Gäste kaum etwas entgegen zu setzen. So ergab sich zwangsläfuig eine Fülle an Chancen. Den Torreigen eröffnete Kohei Nakano, der Justin Möllering im direkten Duell verlud und zum frühen 1:0 einschob (10.). Morten Heffungs legte nur wenige Minuten später nach Vorarbeit von Mario Knops mit seinem zweiten Saisontreffer nach (17.). Und für die Gäste kam es schnell noch dicker. Knops erhöhte auf 3:0 (24.) und erzielte damit im dritten Spiel seinen vierten Treffer. Vorlagengeber Julian Suaterna-Florez trug sich nur 120 Sekunden später mit dem 4:0 ebenfalls in die Torschützenliste ein (26.). Das 5:0 markierte Kris Pöstges nach Zuspiel von Jannis Nikolaou mit einem satten Schuss in den Winkel (45.). Diesem Treffer ging die sehenswerteste Stafette der ersten Halbzeit voraus.

In der zweiten Halbzeit schaltete der SC einen Gang zurück und sah sich einem Gegner gegenüber, der trotz der Aussichtslosigkeit mit mehr Engagement eine gute Reaktion zeigte. Zu klaren Chancen kam das Team von Trainer Sebastian Siebenbach aber kaum. Nur kurz nach dem Seitenwechsel musste Robin Offhaus im SC-Tor einmal ernsthaft eingreifen. Der 26-Jährige, der den Vorzug vor Tim Schrick erhielt, lenkte einen Schuss aus kurzer Distanz von Mohammed Kama zur Ecke (47.). Mit dem dicken Polster im Rücken gab Kastrati in der Folgezeit dann einigen Akteuren die Gelegenheit, wichtige Spielpraxis zu sammeln. Auch das war zweifellos ein Grund, warum es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so rund lief.

„Die erste Halbzeit war überragend. Die Tore haben wir hervorragend rausgespielt“, sagte Kastrati nach dem ersten Saisonerfolg, „das war nicht ganz einfach nach dem Start. Aber wir haben den Beweis geliefert, dass wir es können. Natürlich hätte ich gerne in der zweiten Halbzeit noch ein Tor gesehen. Aber das Wichtigste für mich war, dass wir die drei Punkte geholt und zu Null gespielt haben. Kompliment an meine Mannschaft.“

Mit Edward Lomotey hat der SC darüber hinaus noch eine neue Offensivkraft verpflichtet. Der 22-jährige Österreicher lief zuletzt für Fortuna Dilkrath in der Landesliga auf und erzielte in der vergangenen Saison in 25 Einsätzen drei Tore.