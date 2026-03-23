SC St. Tönis fertigt ETB Essen ab und ist bereit für den Pokalkracher

Kastrati nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Dreifachwechsel vor und musste zunächst mit ansehen, wie das Spiel ein wenig verflachte. Essen zeigte sich um den Anschlusstreffer bemüht, blieb aber gegen defensiv gut organisierte Gäste ohne gewinnbringende Durchschlagskraft. Nach gut einer Stunde roch es bereits nach der Vorentscheidung zu Gunsten der Blau-Gelben. Lenuweit holte den eingewechselten Morten Heffungs von den Beinen und Suaterna-Florez verwandelte den fälligen Strafstoß zum beruhigenden 0:3 (61.). Der Kolumbianer erzielte damit bereits seinen 14. Saisontreffer. Durch den frei stehenden Jan Corsten kam ETB zum 1:3 (68.), doch eine Aufholjagd bedeutete das nicht. Im Gegenteil: Der SC hätte durch Torrens (73.) und Luis Montenegro Romero schnell nachlegen können, ließ diese Chancen aber liegen. Durch eine Ampelkarte gegen Luca Pinke (82.) schwächten sich die Gastgeber in der Schlussphase selbst und nach Foul an Montenegro Romero setzte Torrens den zweiten Elfer zum 1:4-Endstand in die Maschen (83.).

Kastrati war zufrieden: „Wir haben eine gute und souveräne Leistung gezeigt. Sicher hatten wir auch das Glück zum richtigen Zeitpunkt, das 1:0 und 2:0 zu machen. Wir wollten mit einem Sieg die Niederlage gegen Schonnebeck wieder gutmachen.“ Am Rande wurde bekannt, dass Tim Schrick, Kohei Nakano und Tyler Nkamanyi auch nächste Saison beim SC bleiben.