SC St. Tönis fertigt ETB Essen ab und ist bereit für den Pokalkracher

Mit einem deutlichen 4:1 (2:0)-Sieg bei ETB Schwarz-Weiß Essen hat der SC St. Tönis den vierten Tabellenplatz der Oberliga zurückerobert. Das Team von Trainer Bekim Kastrati zeigte sich dabei bestens präpariert für das Halbfinale im Niederrheinpokal am kommenden Mittwoch gegen den FC Büderich.
Der Sportclub legte am Uhlenkrug einen Frühstart hin. Ein Ball in die Tiefe von Dominik Dohmen landete bei Julian Suaterna-Florez, der ETB-Keeper Phil Lenuweit mit einem Schuss unter die Latte keine Abwehrchance ließ (2.). Die Gastgeber zeigten sich aber keinesfalls geschockt, wurden ihrerseits aktiver, kamen aber zu keinem nennenswerten Abschluss. Die nächste Großchance ging dagegen auf das Konto des SC, der mit gutem Pressing immer wieder für gute Umschaltmomente sorgte. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld versetzte Tyler Nkamanyi drei Gegenspieler und verfehlte den Kasten bei seinem Abschluss nur um Zentimeter (20.). Der ETB hatte kurz darauf noch eine gute Chance, leistete sich aber insbesondere im Spielaufbau zu viele Fehlpässe, um für weitere Gefahr zu sorgen. In den Reihen der Gäste, die natürlich auch von den gegnerischen Fehlern profitierten, lief der Ball in vielen Szenen besser und Julio Torrens baute die mittlerweile verdiente Führung aus (33.).
Kastrati nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Dreifachwechsel vor und musste zunächst mit ansehen, wie das Spiel ein wenig verflachte. Essen zeigte sich um den Anschlusstreffer bemüht, blieb aber gegen defensiv gut organisierte Gäste ohne gewinnbringende Durchschlagskraft. Nach gut einer Stunde roch es bereits nach der Vorentscheidung zu Gunsten der Blau-Gelben. Lenuweit holte den eingewechselten Morten Heffungs von den Beinen und Suaterna-Florez verwandelte den fälligen Strafstoß zum beruhigenden 0:3 (61.). Der Kolumbianer erzielte damit bereits seinen 14. Saisontreffer. Durch den frei stehenden Jan Corsten kam ETB zum 1:3 (68.), doch eine Aufholjagd bedeutete das nicht. Im Gegenteil: Der SC hätte durch Torrens (73.) und Luis Montenegro Romero schnell nachlegen können, ließ diese Chancen aber liegen. Durch eine Ampelkarte gegen Luca Pinke (82.) schwächten sich die Gastgeber in der Schlussphase selbst und nach Foul an Montenegro Romero setzte Torrens den zweiten Elfer zum 1:4-Endstand in die Maschen (83.).
Kastrati war zufrieden: „Wir haben eine gute und souveräne Leistung gezeigt. Sicher hatten wir auch das Glück zum richtigen Zeitpunkt, das 1:0 und 2:0 zu machen. Wir wollten mit einem Sieg die Niederlage gegen Schonnebeck wieder gutmachen.“ Am Rande wurde bekannt, dass Tim Schrick, Kohei Nakano und Tyler Nkamanyi auch nächste Saison beim SC bleiben.