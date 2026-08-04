SC St. Tönis feiert souveränen Sieg beim Burgpokal

Der SC St. Tönis hat den 37. Brüggener Burgpokal gewonnen und damit seinen Titel verteidigt. Im Finale des traditionsreichen Vorbereitungsturniers am Vennberg setzte sich der Oberligist mit 2:0 gegen die VSF Amern durch. Zum Matchwinner avancierte Bilal Brusdeilins, der beide Treffer erzielte und anschließend zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.
Bereits in der Vorrunde hatte St. Tönis seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Nach einem 7:0 gegen den VfR Fischeln ließ der Titelverteidiger ein 8:0 gegen den 1. FC Viersen folgen und zog mit 15:0 Toren souverän ins Halbfinale ein. Dort wartete mit dem OSV Meerbusch der Sieger der Gruppe 1. Doch auch diese Hürde meisterte St. Tönis souverän und zog mit einem deutlichen 7:1-Erfolg ins Endspiel ein.
Im Finale hielten die VSF Amern die Partie zunächst offen und begegneten dem Favoriten auf Augenhöhe. Nach 20 Minuten brachte Bilal Brusdeilins St. Tönis jedoch in Führung. Kris Pöstges hatte den Ball sehenswert hinter die Abwehr gechippt. Brusdeilins startete im richtigen Moment und traf mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0.
Amern zeigte sich davon jedoch keineswegs beeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Der Landesligist hatte sogar die große Chance zum 1:1, ließ diese aber ungenutzt. Stattdessen folgte im direkten Gegenzug die kalte Dusche: Avanesh Satheskumar spielte einen starken Ball auf Brusdeilins, der frei vor dem Tor erneut die Nerven behielt und mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte (32.). Kurz vor der Pause bot sich Amern eine weitere gute Möglichkeit, doch der Abschluss strich über das Tor.
Mit insgesamt 24 Treffern stellte St. Tönis zudem die torreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Außerdem gewann der Oberligist den Fairplay-Pokal, da er das gesamte Turnier ohne eine einzige Gelbe Karte absolvierte.
Die VSF Amern präsentierte sich während des Turniers als äußerst unangenehmer Gegner. In der Gruppenphase setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Willi Kehrberg und Dennis Homann mit 2:1 gegen den ASV Süchteln durch und spielte 1:1 gegen den SC Waldniel. Im Halbfinale wartete mit der DJK Fortuna Dilkrath der Sieger der Brüggener Gruppe. Dort avancierte Sommerneuzugang Anas Lambrabti zum Matchwinner. Mit einem Doppelpack schoss der Offensivspieler Amern ins Finale und bestätigte damit seinen gelungenen Einstand im Amerner Trikot.
Kehrberg haderte nach dem Endspiel vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen. Wir hatten genügend Möglichkeiten, um mindestens einmal zu treffen. Gegen eine Mannschaft wie St. Tönis musst du deine Chancen konsequent nutzen. Insgesamt ist St. Tönis natürlich der verdiente Turniersieger. Ich bin aber sehr zufrieden, weil wir defensiv während des gesamten Turniers einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagte der Amerner Trainer. Gleichzeitig lobte Kehrberg den Ausrichter TuRa Brüggen für die erneut hervorragende Organisation des traditionsreichen Turniers.
Für Gastgeber TuRa Brüggen verlief das Wochenende mit Licht und Schatten. Nach einem spektakulären 5:5 gegen die DJK Fortuna Dilkrath und einem 4:3-Erfolg gegen Victoria Mennrath beendeten Brüggen und Dilkrath die Gruppenphase mit jeweils vier Punkten und derselben Tordifferenz. Ausschlaggebend war letztlich die höhere Zahl erzielter Treffer: Dilkrath kam auf zehn Tore, Brüggen auf neun. Dadurch zog Brüggen als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Für die Gastgeber blieb damit nur die Trostrunde.
Dort setzte es allerdings einen herben Dämpfer. Gegen den ASV Süchteln musste sich TuRa überraschend deutlich mit 2:9 geschlagen geben. Vor allem die Offensive des Landesligisten war kaum zu bremsen. Die klare Niederlage dürfte den Gastgebern noch einige Zeit nachhängen.
Der ASV Süchteln sicherte sich mit dem Kantersieg und einem anschließenden 4:0 gegen Union Nettetal den fünften Platz. Rang drei ging an den OSV Meerbusch, der sich im kleinen Finale mit 2:0 gegen die DJK Fortuna Dilkrath durchsetzte.
Zum erfolgreichsten Torschützen des Turniers avancierte Leonit Popova vom ASV Süchteln mit sechs Treffern. Als bester Torhüter wurde Theodor-Domenico Pollino vom OSV Meerbusch ausgezeichnet.