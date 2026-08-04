SC St. Tönis feiert souveränen Sieg beim Burgpokal

Kehrberg haderte nach dem Endspiel vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen. Wir hatten genügend Möglichkeiten, um mindestens einmal zu treffen. Gegen eine Mannschaft wie St. Tönis musst du deine Chancen konsequent nutzen. Insgesamt ist St. Tönis natürlich der verdiente Turniersieger. Ich bin aber sehr zufrieden, weil wir defensiv während des gesamten Turniers einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagte der Amerner Trainer. Gleichzeitig lobte Kehrberg den Ausrichter TuRa Brüggen für die erneut hervorragende Organisation des traditionsreichen Turniers.