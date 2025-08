SC St. Tönis feiert mit Jannis Nikolaou einen Transfercoup

Wenn ein Verein aus der Oberliga einen Spieler verpflichtet, der bis kürzlich noch Stammkraft in der 2. Bundesliga war, dann darf schon ohne Übertreibung davon gesprochen werden, dass man sich einen dicken Fisch geangelt hat. So geschehen in dieser Woche beim Niederrhein-Oberligisten SC St. Tönis. Im Klartext: Jannis Nikolaou, von Eintracht Braunschweig kommend, in der Abwehr ebenso zu Hause, wie im defensiven Mittelfeld, spielt in dieser Saison im Yayla-Sportpark im Team von Trainer Bekim Kastrati.