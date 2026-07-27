SC St. Tönis erfüllt Favoritenrolle beim Brüggener Burgpokal

„Gegen Süchteln war es ein Spiel ohne viele Torchancen, aber wir nutzen kurz vor Schluss das zaghafte Verteidigen der Süchtelner zum 2:1. Gegen Waldniel machen wir es 20 Minuten lang nicht gut. Waldniel nutzt das zu einem Konter und kann nach einem Pfostentreffer sogar das 2:0 erzielen. Ab der 30. Minute ist es ein Spiel auf ein Tor. Wir lassen einiges liegen, bis Luca trifft. Ich war dennoch zufrieden, weil wir mehr als ein halbes Dutzend hundertprozentiger Torchancen herausspielen“, sagte Kehrberg.

Ob es für seine Mannschaft zum Halbfinaleinzug reicht, entscheidet sich am Dienstagabend. „Am Dienstag entscheidet sich, wie es für uns weitergeht. Gewinnt Waldniel nicht deutlich gegen Süchteln, spielen wir im Halbfinale“, sagt der Amerner Trainer.

Spektakel in Gruppe 4

Nicht weniger spannend geht es in Gruppe 4 zu. Fortuna Dilkrath setzte sich zunächst in einem spektakulären Spiel mit 5:4 gegen den SC Victoria Mennrath durch und trennte sich anschließend 5:5 vom Gastgeber TuRa Brüggen. Mit vier Punkten hat Dilkrath die besten Chancen auf den Gruppensieg. Brüggen kann mit einem Erfolg gegen Mennrath allerdings noch vorbeiziehen. Für den SC Victoria Mennrath geht es nach der Auftaktniederlage gegen Dilkrath nur noch um Rang zwei und damit um die Qualifikation für die Trostrunde. Insgesamt bekamen die Zuschauer an den ersten beiden Turniertagen bereits 46 Tore zu sehen.