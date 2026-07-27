SC St. Tönis erfüllt Favoritenrolle beim Brüggener Burgpokal

Der 37. Brüggener Burgpokal hat an den ersten beiden Turniertagen gehalten, was er versprochen hatte. 16 Partien boten den Zuschauern auf der Sportanlage am Vennberg zahlreiche Tore und erste Fingerzeige im Kampf um den Turniersieg. Während der Oberligist SC St. Tönis seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht wurde und als einziges Team das Halbfinalticket bereits sicher hat, ist in den übrigen drei Gruppen vor dem abschließenden Spieltag am Dienstag noch alles offen.
Mit zwei deutlichen Siegen unterstrich der Titelverteidiger St. Tönis seine Ambitionen. Nach dem 7:0 gegen den VfR Fischeln ließ die Mannschaft auch dem 1. FC Viersen beim 8:0 keine Chance. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 15:0 steht St. Tönis bereits vorzeitig als Gruppensieger fest und kann die Finalrunde am kommenden Wochenende planen.
Deutlich spannender gestaltet sich die Situation in Gruppe 1. Union Nettetal startete mit einem 4:1 gegen den SSV Grefrath und rettete gegen den OSV Meerbusch durch den späten Ausgleichstreffer von Leo Stegner noch ein 1:1. Damit bleibt der Landesligist zwar ungeschlagen, muss am Dienstag jedoch auf Schützenhilfe hoffen. Im direkten Duell zwischen Grefrath und Meerbusch entscheidet sich, wer den Gruppensieg und damit das Halbfinalticket holt.
Auch in Gruppe 3 ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Die VSF Amern führen die Tabelle nach dem 2:1 gegen den ASV Süchteln und dem 1:1 gegen den SC Waldniel mit vier Punkten an. Trainer Willi Kehrberg zog dennoch ein positives Zwischenfazit.
„Gegen Süchteln war es ein Spiel ohne viele Torchancen, aber wir nutzen kurz vor Schluss das zaghafte Verteidigen der Süchtelner zum 2:1. Gegen Waldniel machen wir es 20 Minuten lang nicht gut. Waldniel nutzt das zu einem Konter und kann nach einem Pfostentreffer sogar das 2:0 erzielen. Ab der 30. Minute ist es ein Spiel auf ein Tor. Wir lassen einiges liegen, bis Luca trifft. Ich war dennoch zufrieden, weil wir mehr als ein halbes Dutzend hundertprozentiger Torchancen herausspielen“, sagte Kehrberg.
Ob es für seine Mannschaft zum Halbfinaleinzug reicht, entscheidet sich am Dienstagabend. „Am Dienstag entscheidet sich, wie es für uns weitergeht. Gewinnt Waldniel nicht deutlich gegen Süchteln, spielen wir im Halbfinale“, sagt der Amerner Trainer.
Nicht weniger spannend geht es in Gruppe 4 zu. Fortuna Dilkrath setzte sich zunächst in einem spektakulären Spiel mit 5:4 gegen den SC Victoria Mennrath durch und trennte sich anschließend 5:5 vom Gastgeber TuRa Brüggen. Mit vier Punkten hat Dilkrath die besten Chancen auf den Gruppensieg. Brüggen kann mit einem Erfolg gegen Mennrath allerdings noch vorbeiziehen. Für den SC Victoria Mennrath geht es nach der Auftaktniederlage gegen Dilkrath nur noch um Rang zwei und damit um die Qualifikation für die Trostrunde. Insgesamt bekamen die Zuschauer an den ersten beiden Turniertagen bereits 46 Tore zu sehen.
Am Dienstag fällt die Entscheidung über die letzten drei Halbfinalplätze. Um 18.45 Uhr treffen der SSV Grefrath und der OSV Meerbusch sowie der VfR Fischeln und der 1. FC Viersen aufeinander. Ab 20.30 Uhr folgen die Partien zwischen dem ASV Süchteln und dem SC Waldniel sowie zwischen dem SC Victoria Mennrath und TuRa Brüggen.
Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Finalrunde, die am Samstag und Sonntag ausgetragen wird. Ebenfalls am Samstag findet die Trostrunde statt, in der die vier Gruppenzweiten aufeinandertreffen.