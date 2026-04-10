SC St. Tönis empfängt TSV Meerbusch zum Duell der Gegensätze

Der SC St. Tönis ist auf dem besten Weg, seinen vierten Tabellenplatz aus der Vorsaison zu bestätigen. Ein klares Zeichen dafür, dass Trainer Bekim Kastrati seine Mannschaft weiter auf Kurs hält, sich in der Spitzengruppe der Oberliga zu etablieren. Auch Rang drei ist in Schlagdistanz, den der KFC Uerdingen aktuell mit einem Punkt mehr auf dem Konto belegt.
Gerne würde der Sportclub am 27. Spieltag am Lokalrivalen vorbei ziehen. Doch dazu muss der KFC beim 1. FC Monheim Punkte liegen lassen und der Sportclub seinerseits im Derby gegen den TSV Meerbusch die Oberhand behalten. Im Hinspiel gelang das nicht. Die Meerbuscher gewannen in einer engen Partie durch einen Treffer von Reo Kamiyama mit 1:0.
Die Form der vergangenen Wochen der beiden Kontrahenten könnte kaum unterschiedlicher sein. Am 21. Spieltag rangierte der TSV noch zwei Zähler vor dem SC, der in den zurückliegenden Wochen von Erfolg zu Erfolg eilte und mit dem Erreichen des Endspiels im Niederrheinpokal Vereinsgeschichte schrieb. Bei den Gästen ging es dagegen spürbar bergab, was auch damit zu erklären ist, dass der Fokus auf den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga gelegt wurde. Fünf Spiele in Folge blieb der TSV sieglos, zwischendurch verabschiedete sich Trainer Marcel Winkens. Aktuell wird die Mannschaft interimsmäßig von Marc Roch betreut, der den Negativtrend erst am vergangenen Spieltag durch einen 4:2-Heimsieg über den 1. FC Kleve stoppen konnte. Als Tabellensechster reist der TSV nun mit sechs Punkten Rückstand auf den SC an.
Nach der Pause über Ostern ging es in der Trainingswoche beim Sportclub derweil wieder intensiver zu. „Hochfahren“, wie es Co-Trainer Johannes Dahms, der den im Urlaub weilenden Bekim Kastrati vertrat, vor dem Derby bezeichnet. Ob der Chef-Coach bis zum Spiel wieder zurück ist, war noch nicht klar. Am Freitag stand eine Video-Analyse des Gegners an. Dabei dürfte vor allem ein Augenmerk auf die Defensive des TSV gelegt worden sein. Die erwies sich in den jüngsten Spielen nicht immer so sattelfest, überzeugte aber über weite Strecken der Saison und legte den Grundstein für viele knappe 1:0-Erfolge. Allerdings sollte der SC, der mit 65 Saisontoren in 26 Spielen den drittbesten Angriff der Liga stellt, die Gäste vor eine schwierige Aufgabe stellen können. Dahms wäre mit einem eigenen 1:0-Erfolg im Rückspiel zufrieden: „Wir haben das Hinspiel unglücklich verloren und wollen uns revanchieren.“
Personell kann der SC aus dem Vollen schöpfen. Die angeschlagenen Luca Esposito, Eghosa Ogbeide und Gianluca Rizzo kehrten ins Mannschaftstraining zurück, dürften aber wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen. Wer diesmal zwischen den Pfosten steht, war am Freitag noch nicht final entschieden.