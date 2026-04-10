SC St. Tönis empfängt TSV Meerbusch zum Duell der Gegensätze Während der SC St. Tönis in der Oberliga zuletzt von Sieg zu Sieg eilte, haben die Gäste aufreibende Wochen hinter sich. Entsprechend wollen die Hausherren den Abstand auf den Konkurrenten weiter vergrößern – auch ohne möglicherweise fehlenden Coach. von RP / Uwe Worringer · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Für den SC St. Tönis läuft es weiterhin blendend. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis ist auf dem besten Weg, seinen vierten Tabellenplatz aus der Vorsaison zu bestätigen. Ein klares Zeichen dafür, dass Trainer Bekim Kastrati seine Mannschaft weiter auf Kurs hält, sich in der Spitzengruppe der Oberliga zu etablieren. Auch Rang drei ist in Schlagdistanz, den der KFC Uerdingen aktuell mit einem Punkt mehr auf dem Konto belegt.

Zieht der SC am KFC Uerdingen vorbei? So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis TSV Meerbusch TSV Meerbus. 15:30 live PUSH

Gerne würde der Sportclub am 27. Spieltag am Lokalrivalen vorbei ziehen. Doch dazu muss der KFC beim 1. FC Monheim Punkte liegen lassen und der Sportclub seinerseits im Derby gegen den TSV Meerbusch die Oberhand behalten. Im Hinspiel gelang das nicht. Die Meerbuscher gewannen in einer engen Partie durch einen Treffer von Reo Kamiyama mit 1:0. Die Form der vergangenen Wochen der beiden Kontrahenten könnte kaum unterschiedlicher sein. Am 21. Spieltag rangierte der TSV noch zwei Zähler vor dem SC, der in den zurückliegenden Wochen von Erfolg zu Erfolg eilte und mit dem Erreichen des Endspiels im Niederrheinpokal Vereinsgeschichte schrieb. Bei den Gästen ging es dagegen spürbar bergab, was auch damit zu erklären ist, dass der Fokus auf den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga gelegt wurde. Fünf Spiele in Folge blieb der TSV sieglos, zwischendurch verabschiedete sich Trainer Marcel Winkens. Aktuell wird die Mannschaft interimsmäßig von Marc Roch betreut, der den Negativtrend erst am vergangenen Spieltag durch einen 4:2-Heimsieg über den 1. FC Kleve stoppen konnte. Als Tabellensechster reist der TSV nun mit sechs Punkten Rückstand auf den SC an.