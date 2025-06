SC St. Tönis empfängt die Fortuna – und muss Abgang verkraften

Der SC St. Tönis wollte eigentlich offiziell am 1. Juli, also am kommenden Dienstag, mit der Vorbereitung auf die neue Saison starten. Doch aus gutem Grund bestellte Trainer Bekim Kastrati seinen Kader bereits im Lauf der vergangenen Woche zur ersten Trainingseinheit, um nicht völlig unvorbereitet zu sein. Denn der Oberligist bekommt die Gelegenheit zu einem Testspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Anstoß an der Gelderner Straße ist Sonntag um 15.30 Uhr.

Nicht nur für die Mannschaft ist das Spiel gegen den Zweitligisten etwas Außergewöhnliches. Für Kastrati ist das Aufeinandertreffen eine Reise in seine sportliche Vergangenheit, an die er sich gerne zurückerinnert. Der 46-Jährige spielte drei Jahre für die Fortunen und schaffte mit den Landeshauptstädtern den Sprung in die 2. Bundesliga. „Richtige Stammkraft war ich nicht. Dafür war ich zu oft verletzt. Die Zeit war aber sensationell und etwas Besonderes. Von daher ist die Fortuna schon so etwas wie mein Herzensverein.“ Auf altbekannte Gesichter von damals dürfte Kastrati kaum treffen, freut sich aber auf ein Wiedersehen mit Mannschaftsarzt Ulf Bleckers. „Mit den Ärzten hatte ich damals am meisten zu tun“, scherzt der SC-Coach. Kastrati muss kleinen Umbruch meistern

Bis auf die Urlauber Niklas Withofs und Luca Esposito hat Kastrati seinen kompletten Kader zusammen. Man darf gespannt sein, wie sich die Blau-Gelben, die zuletzt lange um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt hatten, in der neuen Saison schlagen werden. Gemessen an den Abgängen hat der SC wohl an Qualität verloren. Zumal auch Julio Torrens kürzlich unerwartet doch noch von der Fahne ging und sich mögliche Neuzugänge oftmals für finanzkräftigere Konkurrenten entscheiden. Das Gesicht des SC hat sich verjüngt. „Das ist schon ein kleiner Umbruch, den wir mit vielen jungen Spielern durchmachen“, sagt Kastrati, der weiteren Handlungsbedarf sieht. „Wir müssen auf der Sechs noch etwas tun“. Ohne Ergebnis ist nach wie vor die Suche nach einem zweiten Torhüter geblieben – und auch für den Sturm oder die Außenbahn würde der SC gerne nachlegen.