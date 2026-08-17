SC St. Tönis dreht 0:2 und feiert perfekten Saisonstart

Der SC St. Tönis belohnt sich am Ende nach 0:2-Rückstand doch noch mit drei Punkten. – Foto: Jens Terhardt

Was für ein Auftakt in die neue Oberliga-Saison: Der SC St. Tönis hat zum Start in die Spielzeit 2026/27 große Moral bewiesen und die 1. Spvg. Solingen-Wald 03 nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 bezwungen. Dabei sah es bis weit in die Schlussphase hinein danach aus, als würden die Punkte mit nach Solingen gehen. Doch dann schlug die Stunde von Morten Heffungs und schließlich Tyler Nkamanyi. Innerhalb weniger Minuten verwandelte der Sportclub einen fast schon verloren geglaubten Nachmittag in einen emotionalen Heimsieg – und holte sich damit wenige Tage vor dem großen DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt noch einmal einen gewaltigen Schub an Selbstvertrauen.

Dass Solingen keineswegs wie ein klassischer Neuling auftrat, kam nicht überraschend. Die Gäste hatten sich in der Vorsaison souverän die Meisterschaft in der Landesliga gesichert und ihren Kader anschließend mit reichlich höherklassiger Erfahrung verstärkt. Entsprechend selbstbewusst präsentierte sich die Mannschaft auch in Tönisvorst.

Dabei war das Ergebnis am Ende durchaus bitter für die Gäste. Denn über weite Strecken entwickelte sich im Yayla-Sportpark eine ausgeglichene Begegnung, in der der ambitionierte Oberliga-Aufsteiger aus Solingen einen guten Eindruck hinterließ. Die Mannschaft aus der Klingenstadt versteckte sich keineswegs, agierte selbstbewusst und machte dem Sportclub das Leben über lange Phasen schwer.

Spieltext SC St. Tönis - Solingen 03

Nach 21 Minuten geriet der SC erstmals ins Hintertreffen. Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Sam Zergan auf Elfmeter für die Gäste. Isaak Akritidis übernahm die Verantwortung, verlud SC-Keeper Simon Sell und verwandelte zur 1:0-Führung für Solingen.

Auch nach dem Rückstand blieb die Partie ausgeglichen. St. Tönis bemühte sich, mehr Kontrolle zu übernehmen, doch der Aufsteiger verteidigte aufmerksam und ließ nur wenig zu. Ein beblockter Schuss von Bilal Brusdeilins sowie ein Fernschuss knapp am Winkel vorbei von HiroyaSuguro sind hier erwähnenswert. Auf der anderen Seite blieb Solingen bei seinen Angriffen gefährlich. Bis zur Pause änderte sich am Ergebnis nichts, sodass der Sportclub mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine ging.

Wer nach dem Seitenwechsel mit einem frühen Sturmlauf der Gastgeber gerechnet hatte, sah zunächst den nächsten Rückschlag. In der 56. Minute erhöhte der erfahrene Erkan Ari auf 0:2. Solingen hatte sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition geschaffen und schien dem Auswärtssieg zum Oberliga-Debüt einen großen Schritt näher gekommen zu sein.

Auch danach machte der Aufsteiger vieles richtig. St. Tönis lief zwar an, fand aber lange nicht den entscheidenden Weg durch die Solinger Defensive. Das Spiel blieb insgesamt ausgeglichen, und die Gäste verteidigten ihren Vorsprung mit viel Einsatz und Leidenschaft.

Was den Sportclub an diesem Nachmittag jedoch auszeichnete, war die Tatsache, dass die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt aufgab. Trotz des 0:2, trotz der immer weiter herunterlaufenden Uhr und trotz einiger zuvor erfolgloser Angriffe glaubte die Mannschaft weiter an ihre Chance.

Und dieser Glaube sollte sich auszahlen.

In der 84. Minute war der zuvor eingewechselte und nach seiner Verletzung wieder genesene Morten Heffungs zur Stelle. Der Angreifer erzielte den 1:2-Anschlusstreffer und plötzlich war im Yayla-Sportpark wieder richtig Leben in der Partie.

Was danach folgte, war eine Schlussphase, wie man sie kaum hätte besser schreiben können.

Gerade einmal zwei Minuten waren seit dem Anschlusstreffer vergangen, da schlug Heffungs erneut zu. In der 86. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer und stellte tatsächlich auf 2:2. Beide Tore legte ihm Neuzugang Jonas Theuerzeit auf. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Sportclub ein Spiel, das bereits verloren schien, wieder völlig geöffnet.

Jetzt war die Mannschaft endgültig da. Die Zuschauer spürten, dass plötzlich sogar noch mehr möglich war, und auch auf dem Platz hatte sich die Dynamik der Begegnung komplett verändert. Solingen, das über 80 Minuten einen starken Auftritt hingelegt hatte, geriet nun unter enormen Druck.

St. Tönis wollte sich mit dem Punkt nicht mehr zufriedengeben.

In der Nachspielzeit kam schließlich der Moment, der diesen Nachmittag endgültig zu einem ganz besonderen Saisonauftakt machte. Tyler Nkamanyi traf nach Querpass von Julian Suaterna zum 3:2 und ließ Spieler, Trainerteam und Anhänger des Sportclubs jubeln. Aus einem 0:2 war innerhalb weniger Minuten ein 3:2 geworden.

Kurz darauf war Schluss.

Für Solingen war die Niederlage ausgesprochen bitter. Der Aufsteiger hatte über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, dem etablierten Oberligisten auf Augenhöhe begegnet und bis sechs Minuten vor dem Ende mit zwei Treffern geführt. Der Sportclub musste sich den Sieg entsprechend hart erarbeiten.

Eine Mannschaft, die in der 83. Minute noch 0:2 zurückliegt und ein solches Spiel trotzdem gewinnt, kann aus einem solchen Nachmittag enorm viel Kraft ziehen.

Und besser hätte der Zeitpunkt dafür kaum sein können.

Bereits am kommenden Freitag wartet auf den SC St. Tönis eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der Sportclub im Krefelder Grotenburg-Stadion auf Bundesligist Eintracht Frankfurt. Anstoß ist um 18:00 Uhr.

Natürlich werden die Kräfteverhältnisse dort völlig andere sein. Doch der dramatische Auftaktsieg gegen Solingen dürfte der Mannschaft noch einmal einen dicken Push gegeben haben. Der Sportclub hat unmittelbar vor dem Pokal-Höhepunkt gezeigt, dass er auch in schwierigen Situationen nicht aufsteckt, dass er Rückschläge wegstecken kann und dass ein Spiel für diese Mannschaft erst beendet ist, wenn der Schiedsrichter tatsächlich abpfeift.

Mehr Rückenwind hätte man sich vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt kaum wünschen können.

Spieldaten

SC St. Tönis – 1. Spvg. Solingen-Wald 03 3:2 (0:1)

Tore:

0:1 Isaak Akritidis (21., Foulelfmeter)

0:2 Erkan Ari (56.)

1:2 Morten Heffungs (84.)

2:2 Morten Heffungs (86.)

3:2 Tyler Nkamanyi (90.+4)

Wettbewerb: Oberliga Niederrhein, 1. Spieltag

Anstoß: 15:30 Uhr

Spielort: Yayla-Sportpark, Jahn-Stadion, Rasenplatz

Zuschauer: 250

Schiedsrichter: Sam Zergan

Aufstellung SC St. Tönis

Simon Sell – Lenni Castrop (71. Luca Esposito), Maximilian Pohlig, Niklas Withofs (77. Gianluca Rizzo), Fumito Okihara, Kohei Nakano (62. Julian Andres Suaterna Florez) – Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (46. Eghosa Ogbeide), Hiroya Suguro, Jonas Theuerzeit – Tyler Nkamanyi, Bilal Brusdeilins (62. Morten Heffungs).

Bank:

Lucas Nießen, Tim Schrick, Kris Pöstges, Maksym Lufarenko, Avanesh Satheskumar, Noah Yilmaz.

Trainer: Bekim Kastrati

Co-Trainer: Adli Lachheb

Aufstellung 1. Spvg. Solingen-Wald 03

Marcel Lenz – Jan Tobias Ecke, Leander Goralski, Babacar M'Bengue, Markus Pazurek, Marko Stojanovic, Thomas Idel, Niklas Noah Albrecht, Erkan Ari, Enes Topal, Isaak Simion Akritidis.

Eingewechselt: Marco Donato Cirillo, Georgios Mavroudis, Kingsley Sarpei, Max Wilschrey, Georgios Siadas.

Bank: Samuel Bockelkamp, Eric Klaas, Dylan Oberlies, Noah Salau, Max Tobias Schreckenberg.

Trainer: Daniele Varveri