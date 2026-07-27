SC St. Tönis: DFB-Pokal-Spiel innerhalb weniger Minuten ausverkauft Der SC St. Tönis empfängt am 21. August den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum DFB-Pokal-Kracher in der Krefelder Grotenburg. Die Tickets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. von Linus Bien · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

So feierten die Spieler nach dem Niederrheinpokal-Finale – Foto: Ralph Görtz

Am Freitag, den 21. August, steht wohl das größte Highlight der Vereinsgeschichte des SC St. Tönis an. Denn dann gastiert der Bundesligist Eintracht Frankfurt in Krefeld in der legendären Grotenburg zur 1. Runde des DFB-Pokals. Passend zu diesem histroischen war das gesamte Ticketkontingent im freien Verkauf nach wenigen Minuten restlos vergriffen.

Ein Rückblick auf den Niederrheinpokal: In der vergangenen Saison hat ein grandioser Lauf im Niederrheinpokal dafür gesorgt, dass der SC St. Tönis in knapp vier Wochen einen gestandenen Bundesligisten zur 1. Runde des DFB-Pokals empfangen darf. Über einen 3:1-Sieg beim SuS 09 Dinslaken, einen ebenso hohen Erfolg in Bilk bei TuRU 80 und einem Verlängerungskrimi beim 1. FC Kleve, ging es im Viertelfinale des Pokals gegen den Ligakonkurrenten und späteren Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden. In höchst interessanten 90 Minuten setzte sich die Mannschaft von Bekim Kastrati letztlich 4:3 durch. Vor dem Halbfinale war klar: Gewinnt St. Tönis und im Parallelhalbfinale gewinnt der Favorit MSV Duisburg am Hünting beim 1. FC Bocholt, dann wären die Krefelder schon sicher für den größten Vereinspokal in Deutschland qualifiziert. Und genauso ist es auch gekommen: Im Elfmeterschießen siegt der Sportclub gegen den FC Büderich und die Zebras brauchen überraschenderweise 120 Minuten um bei den Schwatten einen 2:0-Erfolg einzufahren.

Mit reichlich Rückenwind und der Sicherheit, Historisches für den Verein geschafft zu haben, ging es für den SC St. Tönis am 23. Mai 2026 ins Wedaustadion, wo der MSV dieses Mal seine gesamte Klasse auf dem Rasen zeigte und letztlich verdient 4:1 gegen den Oberligisten gewann. Keine zehn Minuten und alle Karten sind vergriffen Entsprechend groß war die Vorfreude bei allen Beteiligten des Sportclubs. Der Vorverkauf für Vereinsmitglieder begann bereits am vergangenen Donnerstag (23. Juli), während alle weiteren Tickets am Montag (27. Juli) um 10 Uhr für die Allgemeinheit zum Verkauf standen.