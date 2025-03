St. Tönis möchte die Tabellenspitze gegen Sonsbeck behaupten. – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis bleibt gelassen – aber hungrig Vor dem Heimspiel gegen den SV Sonsbeck befindet sich der Fußball-Oberligist plötzlich in der Rolle des Gejagten. Nun vergrößern sich auch noch die personellen Probleme. Coach Bekim Kastrati vertraut aber der Qualität seines Teams.

„Wir wollen weiter für Überraschungen sorgen.“ Das sagte Bekim Kastrati noch vor wenigen Wochen. Die Zeiten haben sich geändert. Nicht erst seit Übernahme der Tabellenführung der Oberliga am vergangenen Spieltag rückte der Trainer des SC St. Tönis mit seiner Mannschaft bei der Konkurrenz in ein anderes Licht. Seit Wochen gehen die Blau-Gelben unbeirrt ihren Weg – und nach sieben Siegen in Serie war der Rollentausch vom Jäger zum Gejagten die logische Konsequenz. Es wird interessant sein, zu beobachten, wie der SC mit dieser Situation umgeht. Zu verlieren hat der aktuelle Spitzenreiter im Gegensatz zur ambitionierten Konkurrenz aus Velbert und Schonnebeck weitaus weniger, sodass der größere Druck bei den Verfolgern liegt. Möglicherweise ein Vorteil für die Kastrati-Elf, die morgen auf den SV Sonsbeck trifft.

Das Thema 'Regionalliga' ist auf der Tagesordnung Das Thema Regionalliga und die damit verbundenen Voraussetzungen werden in der Vereinsführung unterdessen unaufgeregt abgearbeitet. „Wir hatten noch das eine oder andere Meeting“, berichtet Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn. Zentraler Punkt sei derzeit eine ausstehende Antwort der Stadt Krefeld, was die Nutzung der Grotenburg und die damit verbundenen Kosten angeht. Das Abenteuer vierte Liga im Rahmen der Möglichkeiten zu stemmen, sieht Hagedorn durchaus gegeben: „Erste Kalkulationen haben uns nicht so verschreckt, dass wir das Thema sofort wieder aus dem Fokus genommen hätten. Aber wir müssen auch erst einmal sehen, wie es sportlich weiter geht. Wir haben jetzt vier Gegner vor der Brust, gegen die wir in der Hinrunde nur einen Punkt geholt haben.“

So., 09.03.2025, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis SV Sonsbeck SV Sonsbeck 2 2 Die Gäste aus Sonsbeck haben in diesem Jahr ebenfalls einen guten Lauf und sind nach Erfolgen gegen Hilden, Meerbusch und Ratingen noch ohne Punktverlust. Gut eingeschlagen ist Linus Krajac, der in der Winterpause vom SC zum Team um Trainer Heinrich Losing wechselte – und zu dem Kastrati einen guten Draht pflegt. Mit zwei verwandelten Elfmetern war Krajac maßgeblich an der Erfolgsserie beteiligt. Am Hinspiel hatte Kastrati noch länger zu knabbern, nachdem seine Mannschaft trotz bester Chancen mit 0:1 unterlag.