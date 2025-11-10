SC St. Tönis ballert sich beim 7:1-Erfolg den Frust von der Seele

Spieler des Tages war der zuletzt gescholtene Tyler Nkamanyi. Der 21-Jährige sprühte nicht nur vor Spielfreude, sondern hatte in der Anfangsphase maßgeblich Anteil daran, dass der Sportclub frühzeitig seinem fünften Saisonsieg entgegensteuerte. Insgesamt musste man aber der gesamten Mannschaft trotz der ein oder anderen Unzulänglichkeit eine Leistungssteigerung und einen befreiteren Auftritt attestieren. Besonders erwähnenswert agierte dabei Eghosa Ogbeide. Das 19-jährige Eigengewächs lieferte links in der Viererkette eine abgeklärte Leistung und zeigte auch keine Scheu, Impulse im Offensivspiel zu setzen.

Das deutliche Endergebnis täuscht darüber hinweg, dass die Gäste besonders in der ersten Halbzeit durchaus gut mitmischten. Zum Leidwesen der Gäste fand der SC zu seiner Effektivität zurück und schenkte dem Aufsteiger binnen sechs Minuten drei Gegentore ein. Nach sehenswerter Vorarbeit von Nkamayni vollendete Luca Esposito zum 1:0 (12.). Nkamanyi erhöhte aus dem linken Halbfeld mit einem Treffer der Kategorie „Tor des Monats“ (14.) auf 2:0, und Dominik Dohmen legte das 3:0 nach (16.).

Frintop zeigte sich aber keineswegs geschockt und kam nicht unverdient durch Yannick Reiners auf 3:1 heran (23.). Nach einem schönen Solo von Nkamanyi war der alte Abstand aber wiederhergestellt. DJK-Keeper Nils Reiners konnte nur abklatschen und Julian Suaterna-Florez verwerte den Abpraller mit einem Heber zum 4:1 (37.).

St. Tönis hört nicht auf

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Kohei Nakano aus abseitsverdächtiger Position nach zweikampfstarker Vorarbeit von Morten Heffungs mit dem 5:1 für die endgültige Entscheidung (48.). Trotzdem blieb es bei einer munteren Partie, weil die Gäste zu keiner Zeit die Köpfe hängen ließen. Edward Lomotey machte das Halbe Dutzend voll (83.) und Suaterna-Florez sorgte mit seinem zweiten Treffer für den Schlusspunkt (88.).

Trainer Bekim Kastrati freute sich hinterher nicht nur über einen angenehmeren Montag: „Das waren enorm wichtige drei Punkte für uns. Heute hat alles gepasst. Kompliment an die gesamte Mannschaft, die sehr souverän agiert hat. Aber auch Respekt an den Gegner, der nie aufgegeben hat. Der erste Schritt ist getan. Jetzt wartet die nächste Herausforderung.“