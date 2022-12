Der SC St. Tönis ist jetzt auch ins Vereinsregister eingetragen. – Foto: Arno Wirths

SC St. Tönis 1911/20 macht letzten Schritt hin zur Fusion Der aus DJK Teutonia 1920 und SV 1911 St. Tönis hervorgegangene Verein ist jetzt im Vereinsregister eingetragen und möchte für den Sport begeistern.

Jetzt ist es auch juristisch offiziell: Nachdem die Mitglieder der beiden Vereine DJK Teutonia 1920 und SV 1911 St. Tönis bereits am 25. April in einer gemeinsamen Versammlung für die Fusion zum neuen Verein SC St. Tönis 1911/20 gestimmt hatten, ist nun auch die letzte Hürde genommen – die Eintragung der Fusion in das Vereinsregister Kempen. Zwar trat die DJK Teutonia bereits mit Eintrag vom 24. Juni in das Vereinsregister unter dem neuen Vereinsnamen SC St. Tönis auf, doch fehlte aus formalen Gründen noch der Eintrag der Fusion mit dem SV.

Mit der Eintragung in das Vereinsregister kann die Fusion der Altvereine Teutonia und SV in einem gemeinsamen neuen Verein SC St. Tönis umgesetzt werden. „Die benachbarten Vereine, die seit vielen Jahren nur durch einen Zaun getrennt waren, können endlich zusammenwachsen. Von dieser neuen Gemeinsamkeit wird insbesondere der Fußballsport profitieren, für den es bereits eine enge Zusammenarbeit im Jugendfußball unter dem Konstrukt Jugendspielgemeinschaft (JSG) gab“, teilt der Verein mit. Die ehrenamtlich engagierten Mitglieder arbeiten intensiv daran, den neuen Verein über den sportlichen Bereich hinaus auch hinsichtlich der Bereiche Finanzen, Organisation und Verwaltung, dem IT-Bereich und den sozialen Medien fachlich fundiert und modern aufzustellen. Rückblick: Anfang 2020 trat eine kleine Gruppe von Mitgliedern aus den beiden Traditionsvereinen DJK Teutonia und Spielverein St. Tönis an, um die Möglichkeiten einer Fusion auszuarbeiten. Angetrieben durch die wachsenden Herausforderungen für Sportvereine in der heutigen Zeit und den stetigen demografischen Wandel, waren sich beide Vereine einig, mit der Zusammenführung die notwendigen Synergien zu schaffen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Unter dem Motto „einzeln sind wir stark – gemeinsam sind wir stärker“ wurden die bis dato gut geführten Vereine zum größten Sportverein in Tönisvorst vereint. Der SC St. Tönis 1911/20 trägt die Vereinsfarben Blau-Gelb in Anlehnung an die Farben der Stadt Tönisvorst sowie der Grundfarbe (gelb) der beiden Altvereine.