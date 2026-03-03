SC Spelle-Venhaus wirft nächsten Oberligisten raus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Frauen hat der SC Spelle-Venhaus für die nächste Überraschung gesorgt. Der Landesligist setzte sich am Sonntag mit 3:2 gegen den Oberligisten BW Hollage durch und steht damit im Viertelfinale. Bereits in der vorherigen Runde hatte Spelle einen klassenhöheren Gegner ausgeschaltet.
Die drei noch verbliebenen Regionalligisten ließen dagegen nichts anbrennen. Hannover 96 gewann bei FC Eintracht Northeim mit 4:0. Auch die SpVg Aurich zog mit einem 4:0 bei der U 20 des SV Meppen souverän in die nächste Runde ein. Der TSV Barmke setzte sich bei Eintracht Braunschweig mit 2:0 durch.
Ebenfalls im Viertelfinale stehen MTV Barum nach einem 5:3 bei DJK-SV Bunnen, SV TiMoNo nach einem 4:0 gegen SV Heidekraut Andervenne sowie FC Pfeil Broistedt, der 1. FC Sarstedt mit 3:0 besiegte. Die Partie zwischen FC Jesteburg-Bendestorf und SV Wendessen wird am 6. April ausgetragen.
Für die Runde der letzten Acht sind folgende Begegnungen vorgesehen, geplanter Spieltermin ist ebenfalls der 6. April:
MTV Barum gegen SpVg Aurich SC Spelle-Venhaus gegen SV TiMoNo FC Pfeil Broistedt gegen FC Jesteburg-Bendestorf oder SV Wendessen Hannover 96 gegen TSV Barmke