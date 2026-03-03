SC Spelle-Venhaus wirft nächsten Oberligisten raus

Die drei noch verbliebenen Regionalligisten ließen dagegen nichts anbrennen. Hannover 96 gewann bei FC Eintracht Northeim mit 4:0. Auch die SpVg Aurich zog mit einem 4:0 bei der U 20 des SV Meppen souverän in die nächste Runde ein. Der TSV Barmke setzte sich bei Eintracht Braunschweig mit 2:0 durch.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen MTV Barum nach einem 5:3 bei DJK-SV Bunnen, SV TiMoNo nach einem 4:0 gegen SV Heidekraut Andervenne sowie FC Pfeil Broistedt, der 1. FC Sarstedt mit 3:0 besiegte. Die Partie zwischen FC Jesteburg-Bendestorf und SV Wendessen wird am 6. April ausgetragen.