SC Spelle-Venhaus: Wir sind stolz auf den Förderverein

Die Gönner der Schwarz-Weißen müssten nicht mehr vom SC Spelle-Venhaus überzeugt werden, war Krone sicher. Gleichzeitig registrierte er zufrieden, dass mit dem SCSV und dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, dem er ebenfalls eng verbunden ist, zwei Traditionsvereine wieder in die Spur gekommen seien. Die Speller Serie von fünf Spielen ohne Niederlage begann mit dem 6:1-Sieg gegen den TSV Wetschen - passend zum Sponsorenabend im Getränke Hoffmann Stadion. Zuvor hatten die Emsländer zwei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, jetzt liegen sie nur zwei Zähler hinter dem Relegationsrang.

Das Aushängeschild der Speller Fußballer spielt in der Oberliga. „Da wollen wir auch bleiben“, stellten Wesenberg und der Sportliche Leiter Markus Schütte fest. Sie betonten, der SCSV sei stolz darauf, wie der Förderverein sie unterstütze. Schütte, der seit sieben Jahren im Amt ist, wird seit dem Sommer vom ehemaligen Trainer Tobias Harink unterstützt. Er beschrieb, dass einige Vereine in der Oberliga Niedersachsen über ganz andere Möglichkeiten verfügten als der SCSV, der aber an seinem Weg festhalte. Spieler kämen aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Zudem würden Jugendliche aus dem Verein eingebunden. Der SCSV sei stolz, dass er dieses Konzept umsetze. Mit der Vertragsverlängerung des jungen Trainers Henry Hupe sowie Janik Jesgarzewski, Jan-Luca Ahillen und Thomas Golkowski vom Mannschaftsrat hat bereits die Weichenstellung für die neue Saison begonnen. Weitere Spieler, die teilweise schon länger für den SCSV aufliefen, wollten bleiben. „Das ist das größte Kompliment für den Verein.“