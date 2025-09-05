– Foto: SCSV

SC Spelle-Venhaus will Samstag einen neuen Fanclub gründen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh.

Oberligist SC Spelle-Venhaus setzt auf noch mehr Unterstützung von den Rängen. Der Verein hat zur Gründung eines neuen Fanclubs aufgerufen. Das begrüßt auch die Mannschaft.

Der SCSV hofft auf noch mehr Anfeuerung und Stimmung. Deswegen soll ein Fanclub ins Leben gerufen werden. Insbesondere die älteren Jahrgänge der Nachwuchskicker der Schwarz-Weißen, aber auch alle anderen Freundinnen und Freunde des SCSV-Fußballs, sind eingeladen. Alle Interessierten sollen sich am Samstag vor dem Speller Heimspiel gegen den Lüneburger SK Hansa im Stadion treffen. Anpfiff ist um 18 Uhr. Ansprechpartner ist Frank Geiger. Der Verein will die Fans des SCSV tatkräftig unterstützen - auch mit einem neuen Banner, das im Fanbereich am Geländer befestigt werden kann. Zudem erhalten die Anhänger ein gesponsertes Fan-Shirt. Namen und Größen werden am Samstag erfasst. Trommeln und Fahnen könnten vom „Block K“ übernommen werden. Weitere Informationen am Samstag vor dem Spiel gegen Lüneburg. „Ihr könnt euch beim Heimspiel schon mal einstimmen“, schmunzelt Geiger.

Der Verein wünscht sich von den Fans die lautstarke und tatkräftige Unterstützung der Speller Mannschaft und tolle Stimmung im Stadion. Was möglich ist, haben die SCSV-Anhänger insbesondere beim Auswärtsspiel in der Regionalliga Nord beim SV Meppen bewiesen. Dort sorgten mehrere hundert schwarz-weiße Fans für ein unvergessliches Erlebnis: Vor dem Anpfiff zeigten sie eine tolle Choreo, nach dem Abpfiff feierten sie die Speller Mannschaft trotz der 0:3-Niederlage wie einen Sieger. „Das hat bei jedem von uns echt Eindruck hinterlassen. Da hat man gespürt, was so ein Fanclub oder so eine Fanbase bewirken kann“, sagt Spelles Mannschaftskapitän Janik Jesgarzewski. Jede Unterstützung sei wichtig. Die spüre jeder Spieler. „Das macht schon noch mal ein paar Prozente aus.“