– Foto: SCSV

SC Spelle-Venhaus vor dem ersten Test am Mittwoch in Salzbergen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh.

Vor einer Woche hat der SC Spelle-Venhaus mit den Vorbereitungen auf die Oberliga-Saison 2025/26 begonnen. Nach einem gelungenen Trainingslager am vergangenen Wochenende in Bad Bentheim steht am Mittwoch das erste Testspiel auf dem Programm: Die Fußballer des SCSV treten um 19 Uhr beim emsländischen Bezirksligisten Alemannia Salzbergen an.

„Das erste Testspiel ist immer etwas Besonderes“, weiß Trainer Henry Hupe. Für den 27-Jährigen geht es nicht nur darum, nach längerer Spielpause „wieder gut reinzufinden. Die Mannschaft und jeder Einzelne soll das Spiel nutzen, um umzusetzen, was wir bisher schon thematisiert haben.“ Auch wenn in den Tests andere Dinge im Vordergrund stehen, ist für die Speller der Erfolg wichtig. „Wir wollen die Spiele gewinnen, um ein Selbstverständnis für das Gewinnen zu entwickeln“, erklärt Hupe. Beim ersten Test ist der Kader noch nicht komplett. Einige Spieler sind noch im Urlaub, einige sind noch angeschlagen. „Wir wollen nichts riskieren, sondern vorsichtig sein, dass wir die Jungs nicht zu früh zu viel belasten“, erklärt der Coach. Nicht nur wegen der erwarteten hohen Temperaturen wird die Spielzeit aufgeteilt.

Die ersten Grundlagen haben die Speller bereits gelegt. Es ging in den Einheiten in Spelle und auch im Trainingslager grundsätzlich darum, „in allen Spielphasen die grobe SCSV-Idee zu vermitteln. Das war wichtig für die Neuzugänge, damit sie auf dem Stand sind“, betont Hupe und nennt Beispiele: „Was macht der Gegner, wenn er hoch presst oder wenn er tiefer steht? Was machen wir, wenn wir hoch stehen oder tiefer verteidigen und in den Umschaltphasen? Welche Lösungsmöglichkeiten haben wir?“ „Wir werden das Rad nicht neu erfinden. Wir haben im vergangenen Jahr schon ein sehr gutes Fundament aufgebaut“, erläutert Hupe. Spelle habe die Pause genutzt, sich hinterfragt und Dinge ausgemacht, „die wir noch optimieren und verändern können. Da packen wir an.“