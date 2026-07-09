SC Spelle-Venhaus verabschiedet zwei Meistermacherinnen von P. M. · Heute, 14:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Mit einem gemeinsamen Saisonabschluss haben die Frauen des SC Spelle-Venhaus eine erfolgreiche Spielzeit ausklingen lassen. Neben dem Gewinn der Bezirksligameisterschaft und des Pokals standen dabei vor allem die Verabschiedungen von Trainerin Rahel und Spielerin Anna Jürgens im Mittelpunkt.

Abschied nach erfolgreicher gemeinsamer Zeit Auf Einladung der Trainerinnen kam die Mannschaft am vergangenen Wochenende bei Kuchen und Snacks zusammen, um die Saison gemeinsam ausklingen zu lassen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Verabschiedung von Trainerin Rahel.

Vor rund viereinhalb Jahren war sie zunächst als Spielerin zum SC Spelle-Venhaus gekommen und erzielte in ihrem ersten Einsatz direkt ein Tor, ehe sie sich schwer verletzte. Nach ihrer Rückkehr auf den Platz wechselte die Inhaberin der B-Lizenz nach einem Jahr an die Seitenlinie. Gemeinsam mit Maria Frohberg bildete sie ein Trainerinnenduo, das die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelte. Zwei Pokalsiege, die Bezirksligameisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga unterstreichen die erfolgreiche Arbeit. Darüber hinaus würdigte die Mannschaft besonders ihren Einsatz und ihre Empathie auch abseits des Spielfeldes. Auch Anna Jürgens sagt Tschüss

Neben Rahel verabschiedete der SC Spelle-Venhaus auch Anna Jürgens. Die Spielerin war bereits im Oktober nach Hamburg gezogen und wurde im Rahmen der Mannschaftsfahrt offiziell verabschiedet. In etwas mehr als einem Jahr hinterließ Anna Jürgens sowohl sportlich als auch menschlich einen bleibenden Eindruck. Auf dem Platz überzeugte sie mit ihrer Zweikampfstärke und Schnelligkeit, während sie sich durch ihre offene und liebenswürdige Art schnell in die Mannschaft integrierte. Zum Abschied bedankte sich das Team für ihren Einsatz und hofft, beide künftig noch einmal am Sportplatz begrüßen zu können.

SV Heidekraut Andervenne startet in die neue Saison Beim SV Heidekraut Andervenne hat die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 begonnen. Sowohl die 1. als auch die 2. Frauenmannschaft nahmen das Training auf und läuteten den Start gemeinsam ein. Ein gelungener Auftakt, der den Blick bereits auf die kommenden Aufgaben richtet.

– Foto: SV Heidekraut Andervenne

Trainingsauftakt mit beiden Frauenteams Am vergangenen Mittwoch ist der SV Heidekraut Andervenne mit seinen beiden Frauenmannschaften in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Sowohl die 1. Frauen als auch die 2. Frauen absolvierten ihre erste Trainingseinheit und legten damit den Grundstein für die kommenden Wochen. Im Anschluss an den Trainingsauftakt ließ der Verein den Abend gemeinsam ausklingen. Bei einem Pizza-Essen kamen beide Mannschaften zusammen und nutzten die Gelegenheit, sich auf die bevorstehende Saison einzustimmen. Gleichzeitig wurden die neuen Gesichter im Team herzlich willkommen geheißen. Für beide Mannschaften stehen anspruchsvolle Aufgaben bevor. Während die 1. Frauen in der Oberliga antreten, geht die 2. Frauen in der Bezirksliga an den Start. Der gemeinsame Auftakt unterstreicht den Zusammenhalt innerhalb der Frauenabteilung und bildet den Startschuss für die Vorbereitung.

Neustart im Erzgebirge: Domaschke wird Torwarttrainer in Aue

Neu im Trainerteam: Erik Domaschke – Foto: Picturepoint