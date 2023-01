SC Spelle- Venhaus U23 präsentiert neuen Trainer Bodo Gadomski folgt im Sommer auf Oliver Peters

Bodo Gadomski übernimmt die U23 des SCSV ab der Saison 23/24.

Der SCSV freut sich auf einen hochmotivierten Trainer, der nach seinem „Feuerwehreinsatz“ in Laxten, nun gerne langfristig mit der U23 in der Bezirksliga arbeiten möchte. Bodo ist voller Vorfreude auf die Mannschaft und die Liga. Er kennt die exzellenten Rahmenbedingungen beim SCSV, möchte mit der Mannschaft einen behutsamen Umbruch gestalten und in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen.