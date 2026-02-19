SC Spelle-Venhaus: Spielabsage aus Rehden

– Foto: Uli Mentrup

Der SC Spelle-Venhaus muss sich noch gedulden: Der für Samstag geplante Start ins Restprogramm der Fußball-Oberliga Niedersachsen fällt für die Emsländer aus. Die Partie beim BSV Rehden wurde frühzeitig abgesagt. Jetzt bemüht sich der SCSV kurzfristig um einen Testspielgegner für dieses Wochenende.

Wegen der anhaltenden widrigen Witterungsverhältnisse hatte sich eine Absage aus Rehden bereits angedeutet. Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte und sein BSV-Kollege Wolfgang Hagedorn, der von 2003 bis 2008 für den SCSV gespielt hat, standen zuletzt regelmäßig in Kontakt. Jetzt steht fest: Es geht nichts in den Waldsportstätten. Die Partie wurde heute offiziell abgesagt. Auch die Begegnungen SV Holthausen Biene gegen 1. FC Germania Egestorf-Langreder und Heeslinger SC gegen FC Verden 04 sind bereits vom Plan gestrichen worden.

Die Speller bedauern die Absage natürlich. Sie suchen bereits nach einem Testspielgegner für das Team von Henry Hupe. „Wir haben schon Ideen“, sagt der Coach. „Wir versuchen, so schnell wie möglich einen Gegner zu finden“, erklärt Schütte. Er hat schon mit einigen Clubs Kontakt aufgenommen. Denn die Schwarz-Weißen wollen unbedingt spielen.