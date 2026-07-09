SC Spelle-Venhaus präsentiert neue Trikots

Oberligist SC Spelle-Venhaus startet mit einem neuen Ausrüster und neuen Trikots in die Saison 2026/27. Bei den Vereinsfarben bleibt der SCSV seiner Tradition treu. „Wir sind schwarz und weiß“, betont der Sprecher des Leitungsteams Fußball, Markus Schütte. Entsprechend laufen die Speller künftig in einem schlichten weißen Heim- und einem schwarzen Auswärtstrikot auf – versehen mit fünf starken regionalen Werbepartnern.
Seit dieser Saison arbeitet der Verein mit Intersport Schulte als Ausrüster zusammen. „Wir haben mit den Geschäftsführern Markus Focks und Hannes Wegmann sowie dem gesamten Team von Intersport Schulte hervorragende Ansprechpartner“, sagt Schütte. Die Speller haben sich für ein Trikot von Teamsport-Ausrüster JAKO entschieden. Ein wichtiger Vorteil: Vertreter Torsten Abeln und Intersport Schulte sicherten eine langfristige Verfügbarkeit des Modells zu.
Das neue Leitungsteam Fußball, zu dem neben Markus Schütte auch Wolfgang Schütte und Torben Thien gehören, hat ein Ziel formuliert: Mit diesem Trikot sollen nach und nach alle Fußballteams des Vereins ausgestattet werden. Lediglich die jeweiligen Sponsoren werden individuell integriert. „Dann weiß jeder andere Verein sofort: Das ist der SC Spelle-Venhaus“, stellt Markus Schütte fest. Der einheitliche Auftritt soll nicht nur den Wiedererkennungswert steigern, sondern auch die Identifikation mit dem Verein stärken. „Das ist uns ganz wichtig.“ Die neuen Trikots sind natürlich auch für die Fans erhältlich. Der Preis wird in Kürze bekanntgegeben.
Die Seniorenmannschaften sollen auch Ausgehanzüge bekommen mit einem creme-weißen Oberteil und schwarzer Hose. Der Jugendvorstand hat schon vergangenes Jahr ein Konzept ausgearbeitet, dass alle Nachwuchsteams einen einheitlichen Trainingsanzug erhalten.
Auf der Vorderseite des Oberliga-Trikots bleibt mit dem Speller Unternehmen Krone ein langjähriger Partner präsent. „Gefühlt begleitet uns Krone schon, seit es die erste Mannschaft gibt“, sagt Schütte mit einem Lächeln. Die Zusammenarbeit mit dem international bekannten Unternehmen sei für den Verein ein wichtiger Baustein.
Innenausbau Hoffrogge aus Schapen wirbt bereits im vierten Jahr unterhalb der Trikotnummer auf der Rückseite des SCSV-Trikots. Unternehmensgründer Thomas Hoffrogge gehört zudem zum Vorstand des Speller Fördervereins und wird geschätzt als einer, „der gerne mit anpackt“.
Der Schriftzug der Dienstleistungsunternehmensgruppe pro tec mit Hauptsitz in Nordhorn wechselt diese Saison von der Hose auf den Trikotärmel. Die Verbindung ist auch sportlich geprägt. Geschäftsleiter Gerrit Ricker begann seiner Fußballerlaufbahn bei den Speller Minikickern und spielte später mit der ersten Mannschaft in der Niedersachsenliga.
Den zweiten Trikotärmel ziert künftig der Schriftzug des SCSV-Ausrüsters. Das neu gegründete Sportfachgeschäft Intersport Schulte als Teil des Modehauses Schulte aus Schapen und der Verein verständigten sich schon im Frühjahr auf die Zusammenarbeit. Der gemeinsame Kommentar: „Eine Win-win-Situation.“
Auf der Hose macht der Hafen Spelle-Venhaus samt Logo auf sich aufmerksam. „Dort hat sich in den vergangenen Jahren enorm viel entwickelt. Dafür steht Spelle-Venhaus und auch die Samtgemeinde“, erklärt Schütte. Insgesamt sei der Verein stolz auf seine Partner: „Unsere Werbepartner auf dem Trikot sind echte Leuchttürme der Region“, freut er sich über die Kooperation.