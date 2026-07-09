SC Spelle-Venhaus präsentiert neue Trikots von red · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

V.l.: Markus Focks, Markus Schütte, Artem Popov, Adrian Lenz und Hannes Wegmann. – Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus startet mit einem neuen Ausrüster und neuen Trikots in die Saison 2026/27. Bei den Vereinsfarben bleibt der SCSV seiner Tradition treu. „Wir sind schwarz und weiß“, betont der Sprecher des Leitungsteams Fußball, Markus Schütte. Entsprechend laufen die Speller künftig in einem schlichten weißen Heim- und einem schwarzen Auswärtstrikot auf – versehen mit fünf starken regionalen Werbepartnern.

Seit dieser Saison arbeitet der Verein mit Intersport Schulte als Ausrüster zusammen. „Wir haben mit den Geschäftsführern Markus Focks und Hannes Wegmann sowie dem gesamten Team von Intersport Schulte hervorragende Ansprechpartner“, sagt Schütte. Die Speller haben sich für ein Trikot von Teamsport-Ausrüster JAKO entschieden. Ein wichtiger Vorteil: Vertreter Torsten Abeln und Intersport Schulte sicherten eine langfristige Verfügbarkeit des Modells zu. Das neue Leitungsteam Fußball, zu dem neben Markus Schütte auch Wolfgang Schütte und Torben Thien gehören, hat ein Ziel formuliert: Mit diesem Trikot sollen nach und nach alle Fußballteams des Vereins ausgestattet werden. Lediglich die jeweiligen Sponsoren werden individuell integriert. „Dann weiß jeder andere Verein sofort: Das ist der SC Spelle-Venhaus“, stellt Markus Schütte fest. Der einheitliche Auftritt soll nicht nur den Wiedererkennungswert steigern, sondern auch die Identifikation mit dem Verein stärken. „Das ist uns ganz wichtig.“ Die neuen Trikots sind natürlich auch für die Fans erhältlich. Der Preis wird in Kürze bekanntgegeben.

Die Seniorenmannschaften sollen auch Ausgehanzüge bekommen mit einem creme-weißen Oberteil und schwarzer Hose. Der Jugendvorstand hat schon vergangenes Jahr ein Konzept ausgearbeitet, dass alle Nachwuchsteams einen einheitlichen Trainingsanzug erhalten. Auf der Vorderseite des Oberliga-Trikots bleibt mit dem Speller Unternehmen Krone ein langjähriger Partner präsent. „Gefühlt begleitet uns Krone schon, seit es die erste Mannschaft gibt“, sagt Schütte mit einem Lächeln. Die Zusammenarbeit mit dem international bekannten Unternehmen sei für den Verein ein wichtiger Baustein.